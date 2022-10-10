В Нижнем Тагиле не станут отменять новогодние празднования

Ледовый городок в Тагиле будет. а вот фейерверка - нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал инициативу жительницы города отменить новогодние праздники и отправить выделенные деньги на помощь мобилизованным. Мэр отметил, что новый год - это все же праздник для детей.

- Это елки для ребят из многодетных, малообеспеченных семей, для талантливых школьников, отличившихся в учебе, творчестве, спорте. Это ледовый городок, который мы строим, в первую очередь, чтобы устроить праздник для детей, и каждый год порадовать чем-то новым, будь то горки или световые фигуры. Это наши дети — из семей учителей, врачей мобилизованных, работников оборонных и металлургических предприятий, - отметил Владислав Пинаев.

Также глава Нижнего Тагила рассказал, что в администрации никогда сильно не тратились на праздничное торжество, и поэтому отменять его нет смысла.

- Возможно, учитывая текущую ситуацию, более скромно, без фейерверка, пройдет открытие елки, - рассказал мэр.

Пинаев отметил, что Нижний Тагил продолжает отказывать поддержку мобилизованным и жителям Донбасса.

Напомним, что ранее мы писали о том, как жительница Нижнего Тагила попросила отменить новогодние гуляния в целях экономии бюджета и помощи мобилизованным.