Женщина отнесла петицию в администрацию города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле жительница попросила отменить мэра празднование Нового года из-за спецоперации на Украине. Она опубликовала петицию на своей странице ВКонтакте, которую направила в администрацию города. Женщина призвала горожан использовать ее, как пример и также обратиться к мэру.

- Я предлагаю горожанам нашего города также отказаться от праздничных новогодних и рождественских мероприятий в пользу приобретения дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных, а также на поддержку их семей, - написала Ольга Лобанова.

В петиции она указала, что просит, если не отметить, то хотя бы сократить праздничную программу и не покупать новую иллюминацию для украшения города.

- Высвободившиеся деньги просим вас направить на дополнительное оснащение бойцов нашей армии, мобилизованных и всех видов добровольцев - указано в петиции.

Отметим, что ранее правительство Санкт-Петербурга отменило традиционные новогодние и рождественские гуляния. Об этом 7 октября 2022 года сообщили в Смольном. Все праздничные мероприятия, в том числе концерт на Дворцовой площади, фейерверк и многое другое не состоится в связи с частичной мобилизацией.