Бабушка мальчика требовала для невестки пожизненного срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде огласили приговор 21-летней Альбине Р. из села Клевакинское. В ночь на 2 февраля молодая мать зарезала 9-месячного сына. По словам родственников, поводом для жестокой расправы послужила пьяная ссора с гражданским мужем Олегом. Якобы парень предложил соседке Александре помощь и подвез ее до соседней деревни. Оставшись наедине с малышом, Альбина схватила кухонный нож и буквально раскромсала первенца. А потом попыталась свести счеты с жизнью, но тщетно.

После трех дней в больнице девушку отправили в СИЗО. В прениях прокурор запросил для горе-матери 14 лет заключения. А свекровь до сих пор со слезами вспоминает внука, который уже никогда не обнимет ее. Мать Олега считает, что Альбина заслуживает высшей меры.

Отец мальчика подтвердил, что не помогал Альбине в воспитании сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ей должны дать пожизненное. Никак иначе. У меня был любимый внук, а она убила! – заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна Таскина.

В ходе оглашения приговора судья Павел Наретин раскрыл подробности жуткого преступления. В ходе следствия Альбина рассказала, что Олег не помогал ей в воспитании сына. В связи с этим она начала проявлять ненависть к ребёнку.

Сначала она несколько раз попыталась задушить малыша, но каждый раз грудничок подавал признаки жизни. Тогда она четыре раза ударила сына ножом, а потом дважды попыталась совершить суицид.

После этого она пришла к соседке и рассказала о совершённом зверстве. Попросила телефон и сообщила матери об убийстве.

- Женщина вину признала, детализировав свои показания в ходе проверки показаний на месте, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Отец мальчика подтвердил, что не помогал Альбине в воспитании сына, так как большую часть времени проводил на работе.

Судья Павел Наретин раскрыл подробности жуткого преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В отношении подсудимой проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В применении мер медицинского характера она не нуждается. В судебном заседании она признала вину, - пояснил судья Неретин.

Девушку признали виновной в убийстве сына. Суд назначил ей 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.