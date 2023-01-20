«Ослепило солнце»: на уральской трассе водитель грузовика врезался в прицеп и погубил своего пассажира

32-летний мужчина скончался на месте происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области грузовика HINO стал виновником смертельной аварии. Инцидент произошел днем 20 января на 312 километре трассы «Екатеринбург – Серов». Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что за рулем машины находился 49-летний мужчина.

- Он не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, в результате чего допустил наезд на стоящий на правой обочине прицеп SCHMITZ CARGOBULLSCS. В результате чего 32-летний пассажир HINO скончался на месте ДТП, водитель в аварии не пострадал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель рассказал, что ехал из Верхней Салды в Екатеринбурга, в какой-то момент его ослепило солнце, из-за чего он потерял управление, после чего и произошло столкновение с прицепом. Погибший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

- При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками в месте происшествия недостатки не выявлены. На месте происшествия сотрудниками проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошен водитель, установлена личность погибшего, - уточнили в госавтоинспекции.

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