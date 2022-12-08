На Тюменском тракте в ДТП с тремя фурами погиб один из водителей

Погибший вез сахар из Екатеринбурга в Сургут. Фото: УГИБДД Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Тюмень утром 8 декабря произошло ДТП с тремя фурами. В аварии погиб один из водителей, сообщает УГИБДД Свердловской области.

- 38-летний водитель автомобиля Freightliner при движении в сторону Екатеринбурга отвлекся от управления, выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Iveco Stralis, - говорится в сообщении.

Также фура Freightliner по касательной совершила столкновение со встречным грузовым авто MAN. В Госавтоинспекции считают, что ДТП произошло из-за невнимательности. В аварии погиб 64-летний водитель Iveco Stralis. Удар пришелся на его сторону. Он не успел дождаться врачей скорой помощи.

На мужчин, которые были за рулем Freightliner и MAN, составили административные протоколы. Фото: УГИБДД Свердловской области

За рулем Freightliner находился 38-летний житель Тюмени. Его стаж вождения составляет 21 год. Он ехал из Тюмени в Екатеринбург без груза. Мужчина объяснил сотрудникам полиции, что во время движения отвлекся и не заметил, как выехал на встречную полосу. В ходе осмотра его фуры сотрудники Госавтоинспекции выявили неработающий тахограф. Также у водителя не была оформлена диагностическая карта. За это на тюменца составили два административных протокола.

Погибший водитель был жителем Самарской области. Он вез сахар из Екатеринбурга в Сургут. Водитель автомобиля MAN оказался жителем Свердловской области. Он ехал из Богдановичского района в Сургут со сборным грузом. Его привлекли к административной ответственности за отсутствие путевого листа и за просроченную карту водителя в тахографе.

Водители были трезвыми в момент аварии. Фото: УГИБДД Свердловской области

Инспекторы ДПС проверили водителей фур на состояние опьянения. Оно не было установлено. По факту ДТП ведется следствие.

Ранее, 22 мая 2022 года, на трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись три «Газели». В результате аварии один из водителей сгорел заживо, еще один пострадал. Судя по кадрам с места ДТП, один из грузовиков разорвало на части.