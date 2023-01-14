Легковушку разрезало пополам: на уральской трассе машина влетела в КАМАЗ

ВАЗ-2107 при столкновении разрезало напополам. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе Серов — Североуральск — Ивдель 14 января произошло страшное ДТП. Легковушка влетела в грузовик. Ее буквально разрезало пополам. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель легковушки погиб в ДТП. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Авария случилась на 130-м километре трассы. Водитель «ВАЗ-2107» влетел в припаркованный на обочине «КАМАЗ», который стоял там на ремонте уже несколько дней. В грузовике была древесина.

КАМАЗ стоял на обочине дороги. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Водитель «ВАЗ» погиб, больше никто не пострадал, - сообщили в Госавтоинспекции.

Других пострадавших в аварии нет. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Ранее, 14 января, в Нижнем Тагиле грузовик протаранил остановку. ДТП произошло в Северном поселке на улице Днепровская. Пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, грузовик Howo влетел в магазин на автобусной остановке. В аварии никто не пострадал.

Также 13 января при экстренном торможении автобуса 17-летняя девушка получила травму колена. Авария произошла около остановки «Каменные палатки» на улице Высоцкого.