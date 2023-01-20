Меценаты передали «мальчику-рыбке» из Екатеринбурга импортные кремы на 30 тысяч рублей

Артему передали 20 упаковок крема Фото: Маргарита РАЗУМОВА

«Комсомолка» уже рассказывала историю четырехлетнего Артема Велижанина из Екатеринбурга. У него редкое заболевание - синдром Нетертона (одна из форм ихтиоза). Эта патология вызывает катастрофическое высыхание кожи, из-за которого она краснеет, шелушится и трескается. Он словно рыбка, которую вытащили из воды на сушу. Поэтому в народе таких деток называют «мальчик-рыбка» или «девочка-рыбка».

Доставка заняла около недели Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Для комфортной жизни Артему просто жизненно необходимы хорошие импортные кремы. Но их стоимость велика - бутылочка объемом 400 мл стоит от двух тысяч и выше. В одиночку маме Артема такую сумму не потянуть, ведь бутылочки хватает всего на четыре дня.

После того, как «КП-Екатеринбург» рассказала об Артеме, на помощь маме и сыну пришел Благотворительный фонд Алексея Новожилова. Они купили Артему кремов на 26 880 рублей. Этого количества мальчику хватит до весны.

- Помогать Анастасии и Артему будем не единственный раз. Без поддержки их не оставим. Закупили 20 коробок, которые с удовольствием дарим. Крем будем поставлять регулярно. В апреле передадим новую партию. Ежемесячные расходы на эти уходовые средства большие, поэтому поддержка семье, безусловно, нужна. Также мы будем рады помочь Анастасии получить и медицинские услуги, - отметила сотрудница Фонда Алексея Новожилова Юлия Касимова.

Артему будут помогать и дальше Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Мальчику каждый день нужно наносить на все тело по шесть видов кремов.

- Многие считают, что я очень привередлива, но это не так. Артему действительно подходит только зарубежный французский крем. Крем может быть одной марки, но производства пяти разных стран. Например, тот, который из Казахстана, для кожи Артема уже не подойдет и может вызвать нежелательную реакцию, - рассказала мама мальчика Анастасия. - Я очень благодарна, что нам помогли и нашли уходовые средства. Без них просто никуда.

Во время встречи сотрудники Фонда также сказали, что помогут Анастасии найти няню с медицинским образованием. Ведь помимо ихтиоза у Артема – врожденный иммунодефицит.

Еще одно большое желание семьи – попасть в московскую клинику НМИЦ имени Дмитрия Рогачева на курс иммуноглобулина. Зарубежный препарат объемом 100 мл стоит от 71 тысячи рублей. Ребенок нуждается в нем ежемесячно. Но мама Артема уверяет, что даже курс раз в полгода поможет Артему жить комфортно.

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