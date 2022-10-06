«Все чаще колет сердце»: многодетный отец носит сына-инвалида на седьмой этаж на руках из-за сломанного лифта

Мальчик весит 45 килограммов Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летний Олег Анарметов каждый день вынужден подниматься на седьмой этаж и спускается с него с 9-летним сыном на руках. У мальчика ДЦП, а лифт в 11-этажном доме не работает уже две недели.

Из-за тяжелых нагрузок у Олега все чаще болит сердце Фото: Алексей БУЛАТОВ

«45 КГ НА ПЛЕЧЕ»

В многоэтажку на Походной, 72 Олег вместе с сыном Ваней переехал в начале сентября. До этого мужчина несколько лет жил в деревне Воронцово. Ваня не единственный ребенок в семье. У Олега есть еще двое здоровых детей. Они вместе с мамой остались жить в деревне.

- Жена осталась работать, а мне пришлось переехать в Екатеринбург, потому что Ване нужно ходить в специализированную школу для малоподвижных детей, - рассказывает Олег. - Квартира моя, просто мы в ней не жили около пяти лет. Раньше здесь были пандусы для инвалидов, но их убрали по просьбе соседей. А с 22 сентября перестал работать лифт. Говорят, нужно менять трос.

Олег живет в 11-этажном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летнему отцу несколько раз в день приходится преодолевать 136 ступенек.

- Сначала поднимаюсь на руках с сыном. Ваня весит 45 килограммов. А потом возвращаюсь и несу наверх коляску. По три-четыре раза приходится останавливаться на лестничных пролетах, чтобы передохнуть. У нас еще не все лампы в подъезде горят, поэтому по вечерам здесь полумрак. Легко упасть. Такой вот бесплатный экстремальный фитнес, - отшучивается Олег.

Но, на самом деле, в ситуации, в которой оказался многодетный отец, нет ничего смешного. Из-за постоянных тяжелых нагрузок у мужчины начались проблемы со здоровьем.

- Спина болит, появилась отдышка, да вообще, честно говоря, все чаще покалывает сердце, - вздыхает Олег.

Лифт не работет уже две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОЧИНИМ В СЧЕТ КАП. РЕМОНТА»

От неработающего лифта страдает вест подъезд. Вот к дому подходит мужчина со словами: «Давай позже созвонимся, мне ведь еще пешком подниматься».

- А вы на каком этаже живете? - интересуюсь я.

- На самом последнем, на 11-м, вашу Машу. Употеешь весь, пока поднимешься, - хмурится мужчина.

От неработающего лифта страдает весь подъезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот пара пенсионеров с большими пакетами стоит на втором этаже.

- Мы из магазина только приехали. Продуктов набрали, но с тяжелыми сумками сложно подниматься. Поэтому постоим, отдохнем немного и дальше идем, - рассказывают муж с женой.

Жители дома на Походной,72 обращались с жалобами в управляющую компанию и ЖКХ.

В управляющей компании обещали починить лифт 5 октября, но это не случилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я звонил в управляющую компанию «Чкаловская», - рассказывает Олег - Они отправляют в лифтовую компанию, звоню в лифтовую, они отправляют в управляющую компанию. 30 сентября в ЖКХ с жильцов собирали подписи. Предложили починить трос за счет кап. ремонта. Директор управляющей компании сказал, что лифт починят 5 октября, но этого не произошло. Лифт по-прежнему не работает. Жители страдают.

«КП-Екатеринбург» направила запрос в управляющую компанию «Чкаловская», чтобы разобраться в ситуации.

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