«Кабина скрипела, будто вот-вот рухнет»: екатеринбурженка чуть не потеряла сознание в застрявшем на полтора часа лифте

Девушка застряла в грузовом лифте (слева). Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

Жительница Екатеринбурга застряла в лифте и не могла выбраться полтора часа. Инцидент произошел в доме на Рощинской, 46/2 на 12 этаже.

- Я сидела в кабине, мне было адски страшно, потому что она скрипела. Было ощущение, будто она вот-вот рухнет. Только с десятого раза дозвонилась диспетчеру. Сказал, что едет. Но его приезда я ждала около полутора часов. В лифте было очень душно. Было тяжело дышать, у меня закружилась голова, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Юлия.

По ее словам, все время, пока она ждала приезда лифтера, лифт страшно пищал. Юлия также рассказала, что подобное происходит далеко не в первый раз.

Жители дома на Рощинской, 46/2 постоянно жалуются на работу лифта. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

- Лифт от компании «УралСпецСервис» ломается стабильно раз или два в месяц. Но обычно это случается, если перевозят что-то тяжелое. Люди в нем, вроде, до этого не застревали, - добавляет Юлия.

В компании «УралСпецСервис» уточнили, что ранее жалоб от жителей к ним не поступало.

- Механик, согласно регламенту пришел вовремя. У нас были технические проблемы, поэтому девушке пришлось ждать так долго. Такая проблема возникла буквально сегодня, а так, они у нас рабочие, - сообщили в диспетчерской службе.

Юлия со словами диспетчера оказалась не согласна.

- Я хочу написать заявление в прокуратуру, потому что это уже ни в какие ворота не лезет. Я очень боюсь маленьких пространств. Пока я сидела в лифте, у меня случилась истерика, я задыхалась. Никому такого не пожелаю. А в этот лифт больше никогда не зайду. Надеюсь, в компании откликнутся на мою жалобу и примут соответствующие меры, - говорит девушка.