Теперь в гарнизоне сухой закон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазинах Еланского гарнизона запретили продажу алкоголя. На такие меры пришлось пойти из-за пьянства мобилизованных. В ситуацию вмешались сотрудники военной прокуратуры Еланского гарнизона и Камышловской межрайонной прокуратуры. Они вышли на представителей торговых точек, благодаря чему продажа алкоголя была запрещена. Журналисты «КП-Екатеринбург» лично посмотрели, как работает сухой закон.

В «Монетке» витрины с выпивкой закрыты черным полиэтиленом. В соседнем «Бристоле» все стеллажи открыты. Но красная табличка предупреждает - алкоголь здесь теперь не продают. Продавцы признаются, что после объявления частичной мобилизации выручка выросла в несколько раз. Прибывшие в гарнизон резервисты выстраивались в очередь за крепкими напитками с раннего утра.

Военная прокуратура добилась ограничения продажи алкоголя в Елани Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Раньше как было - магазин открывается в 07:30. А мобилизованные уже в 07:20 выстраивались очередь на улице, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина, продавец «Бристоля». - Человек 20 стояли и ждали, когда откроемся. Заходили толпой брали много алкоголя. Теперь спиртное не продаем. Даже технически его теперь пробить не можем.

Большинство мобилизованных Среднего Урала направляются именно в Елань Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее за введение сухого закона в гарнизоне выступал и депутат Госдумы Максим Иванов. Парламентарий отмечает, что сейчас ситуация стабилизировалась.

- После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки. Более того, по территории Елани курсирует военная полиция, проверяет документы, - сообщил в своем телеграмм-канале депутат Максим Иванов.

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, ситуация с пьянством в Елани выправилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что часть мобилизованных в Елани живут в палаточном лагере. По словам врио военного комиссара Свердловской области Сергея Чиркова, палатки оборудованы всем необходимым.

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