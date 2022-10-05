На днях Егора Старцева перевезли в больницу Краснотурьинска. Фото: предоставлено Валерием Горелых/театр кукол Краснотурьинска

Актера театра кукол Краснотурьинска Антона Старцева готовят к операции в Екатеринбурге. Вечером 1 октября труппа в составе 16 человек возвращалась с гастролей из Первоуральска. Около 23:00 в автобус театра врезался тягач молокозавода, который выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибли 26-летняя Юлия Арабей и 37-летняя Кристина Шварц.

В ту же ночь Егора доставили в больницу Новой Ляли. Поначалу у него диагностировали лишь растяжение шеи и порезы головы.

Все оказалось намного хуже, чем было сказано изначально, - рассказал «КП-Екатеринбург» актер. – У меня сотрясение мозга, две трещины в позвонках грудной области. Также осколочный перелом позвонка шейного отдела. Каким-то чудом осколок не попал в спинной мозг. 3 октября меня перевезли из Новой Ляли в Краснотурьинск. Жду очередь на операцию в Екатеринбурге.

Актрисы сидели у боковых окон автобуса, именно туда пришелся удар. Фото: соцсети/театр кукол Краснотурьинска

Похороны Юлии Арабей и Кристины Шварц пройдут 6 октября. Проститься с коллегами Егор не сможет из-за травм.

- Ходить я могу. Но делать это нужно предельно аккуратно и без резких движений. Иначе осколок может попасть туда, куда не надо. Мне нельзя особо передвигаться. Как бы я не хотел пойти на похороны, меня не пустят. Очень опасно для здоровья, - добавил Егор Старцев.

Напомним, что расследование аварии на Серовском тракте взяла на контроль прокуратура.

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