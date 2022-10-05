Сейчас лжетеррорист находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти оперуполномоченные полиции задержали 60-летнего жителя Екатеринбурга, который сообщил жене, что собирается взорвать их частный дом на Уктусе. Женщина всерьез восприняла слова мужа и сразу же позвонила в дежурную часть.

Как и в большинстве случаев, все оказалось пьяной выходкой. Об этом сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

- Хочу успокоить жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Никакой реальной угрозы людям и зданиям к счастью не было. Лжетеррорист сотрудниками территориального ОВД уже задержан. Он содержится под стражей полиции Сысерти, с ним работают сыщики уголовного розыска. Опрашивать его весьма проблематично, так как он, что называется, лыка не вяжет, - отметил полковник Горелых. - Наказания ему не избежать, но это произойдет не раньше, чем он протрезвеет. Равно как и станет понятно, зачем он таким криминальным образом хотел напугать свою жену. Жилище гражданина Лопаткин 1962 года рождения оперуполномоченные уже проверили. Никаких подозрительных и уж тем более опасных предметов, в том числе взрывных устройств и взрывчатых веществ у него не обнаружено. Это был фейк, а за него придется ответить.

К счастью, никакой угрозы не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в начале года волна лжеминирований обрушилась на школы Екатеринбурга. Как выяснилось, за выходками стоял ученик 8 класса одной из гимназий. Подросток зарабатывал по 1000 рублей за каждое ложное сообщение.