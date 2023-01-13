ЕСПЧ присудил участникам конфликта в сквере в Екатеринбурге по 3900 евро

Противостояние в сквере длилось около недели в мае 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти четыре года назад в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге случилось недельное противостояние между теми, кто хотел, чтобы там был построен храм, и теми, кто хотел, чтобы сквер остался в первозданном виде. После этого в столице Урала прошло общегородское голосование, на котором жители выбрали новое место для строительства храма. Храм пока так и не начали строить.

Между тем сегодня, 13 января, стало известно, что по ситуации четырехлетней давности высказался Европейский суд по правам человека. Он вынес решение о компенсациях людям, которые были задержаны во время акции в мае 2019 года. Как объяснил адвокат Алексей Бушмаков, каждому из протестующих ЕСПЧ присудил по 3900 евро.

- Решение было вынесено 12 января. Оно пришло ко мне ночью. В нем 19 человек. Думаю, это те люди, которым был назначен административный арест в качестве наказания. Но жалоб было направлено больше, - рассказал адвокат Алексей Бушмаков. - Европейский суд посчитал, что наказание несправедливое, нарушений нет, потому что у них есть право на выражение своего мнения, и присудил им компенсацию. Дальше, как указывает Европейский суд, мы подадим заявление о выплатах. А затем будем ждать, смотреть. Может быть, когда-то они эти деньги получат. Но в ближайшее время выплат, скорее всего, не будет. Сейчас решение ЕСПЧ для России необязательно.

В сентябре 2022 года Российская Федерация окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

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