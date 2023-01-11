Уголовное дело передали в суд в конце лета, но рассматривать дело по существу начали лишь в декабре Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге после новогодних праздников возобновился суд над бывшим сотрудником аэропорта Кольцово Александром Нечипуренко. По версии следствия, в 2017 году парень обманом переписал на себя квартиру, принадлежащую маме его девушки Екатерины Новоселовоой. Пара начала встречаться в 2015 году, а после стала жить вместе в квартире на Павла Шаманова. Сама Екатерина ранее подробно рассказала об особых увлечениях бывшего бойфренда. В их числе прокалывание и разрезание кожи с последующим зашиванием нитью.

- Он показывал, как правильно разрезать покровы кожи. Скальпелем резал себе коленки. А меня заставлял смотреть, чтобы я привыкала, и у меня исчезало отвращение и страх крови, - вспоминала девушка. – Он принес домой катетер с капельницей, делал у меня забор крови и заставлял меня это пить... Это было манипулирование, психологическое давление и насилие. А он преподносил это как проявление силы воли и характера.

Для большинства знакомых Александр и Екатерина были идеальной парой. Фото: предоставлено Ульяной Соколовской

Весной 2017 года Екатерина приняла решение расстаться с Александром. Но по пути домой из ночного клуба потеряла сознание. После чего ее доставили в больницу с проломленной головой. Пока она была в коме, Нечипуренко попросил Марину Новоселову переписать на него квартиру. Женщина признавалась, что подписала документы на фоне страха за жизнь дочери.

После выписки, по словам Екатерины, Александр настоял на полном смене имени. И вот уже пять лет красавица живет под именем Ульяны Соколовской. Лишь через год девушка и ее мама решили обратиться за юридической помощью. А потом и в полицию. После того, как суд постановил вернуть квартиру прежней владелице, на Нечипуренко завели уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Александра Нечипуренко доставили в Верх-Исетский суд на инвалидной коляске. Лже-чекист три месяца не появлялся в суде из-за проблем со здоровьем. За два с лишним часа в здании суда он практически все время молчал. А на самом заседании часто пребывал с закрытыми глазами. Ранее один из его адвокатов заявлял о том, что Нечипуренко оказался в инвалидном кресле после осложнений связанных с коронавирусом.

По словам Александра, его доставили в суд через два часа после операции Фото: Олег ГАЛИМОВ

Несмотря на возражение Александра и его защиты, суд разрешил вести фото и видеосъемку.

ПЫТАЛАСЬ СПРЯТАТЬ ДОЧЬ

Заседание состояло из допроса трех свидетелей. Первой из них стала знакомая потерпевшей Марина Сырвачева. Она была одной из немногих, кто узнал о случившемся в семье Новоселовых. По ее словам, мама Екатерины обратилась к ней за помощью незадолго до того, как дочь оказалась в больнице. Марина Новоселова хотела спрятать единственного ребенка в съемной квартире подруги.

- Мы знакомы с 1994 года. У нас дружеские отношения, - начала свой рассказ Марина Сырвачева. – Хорошая и добрая семья. Марина (Новоселова) оптимистка. Когда она обратилась ко мне, она говорила, как будто боится чего-то. Говорила прерывисто, заикалась, конкретно ничего не поясняла. Я попыталась узнать, что случилось, но она лишь закончила разговор. А я не привыкла надоедать людям. Если человек захочет – сам расскажет. И уже в марте 2019 года меня попросили свидетельствовать в суде. Она попросила меня рассказать, как через меня пыталась спрятать дочь. Сказала, что сожитель Кати хитростью заставили продать квартиру. Пока меня не вызвали в суд я даже не знала как его зовут.

В таком состоянии девушку доставили в больницу. Фото: предоставлено Ульяной Соколовской

Не менее интересную историю рассказал бывший друг семьи Новоселовых Александр Пьянков. Мужчина даже не сразу узнал Нечипуренко. Но это и не удивительно, ведь они встречались лишь однажды. В начале января 2016 года Пьянков и Нечипуренко оказались за одним столом в квартире Марины Новоселовой. Однако после нескольких рюмок спиртного между ними произошел конфликт. По словам свидетеля, чтобы разнять их пришлось вызвать полицию. А сам он провел ночь в отделении.

На первый взгляд рядовой бытовой конфликт, ставший следствием пьяного застолья. Однако Александр Пьянков отметил, что все завязалось с нежелания Нечипуренко рассказывать о работе в ФСБ и военной службе.

Государственный обвинитель зачитал протокол допроса Пьянкова во время предварительного следствия. Нечипуренко и его адвокат возражали против такого развития событий.

«Ранее Новоселова мне говорила, что Соколовской есть молодой человек, с которым у нее любовные отношения. На тот момент Соколовская проживала с Нечипуренко в дома на улице Павла Шаманова. Мне было известно, что указанная квартира находится в собственности у Новоселовой. А ее дочь проживает там с молодым человеком с ее разрешения. Далее Нечипуренко присоединился ко мне и мы продолжили распивать водку. Нечипуренко в тот вечер употребил около двух литров водки. В ходе беседы он спросил у меня, где я проходил военную службу. Я ответил, что проходил службу с 1984 по 1986 года на границе с Таджикистаном. После чего я спросил у Нечипуренко, служил ли он в ВС РФ. На что он пояснил, что является действующим сотрудником ФСБ. Далее я начал спрашивать Нечипуренко про особенности службы. На что он пояснил, что распространяться по данному факту не имеет права. Далее у нас возник конфликт, но на почве чего я не помню», - говорится в протоколе допроса.

После травмы головы у девушки Александра начался сепсис. Фото: предоставлено Ульяной Соколовской

ВЫСТАВЛЯЛ ВИНОВАТОЙ

Также свою оценку действиям Александра Нечипуренко дал юрист Павел Порубенко. В 2018 году он работал вместе с Мариной Новоселовой. А когда на предприятии узнали о ситуации, в которой оказалась женщина с дочкой, его попросили помочь. Но допрос третьего свидетеля начался «с места в карьер». Адвокаты подсудимого высказали версию, что именно Порубенко «помог» Новоселовым выстроить их версию случившегося.

- Почему меня не покидают смутные сомнения, что свидетель является стратегом разработки линии защиты? – поинтересовался перед допросом адвокат Михаил Трясоумов.

Примечательно, что еще перед поступлением дела в суд Михаил вкратце комментировал ситуацию. А также сообщил о проблемах Александра со здоровьем. Однако позже наотрез отказался общаться с корреспондентом «КП-Екатеринбург». Перед началом заседания мы попытались взять комментарий у Нечипуренко. Но адвокат Трясоумов попросил «не издеваться над инвалидом».

- Исходя из своих навыков, житейского и профессионального опыта я увидел в действиях Александра Нечипуренко определенные признаки, которые свидетельствовали о том, что он как минимум лукавит, - рассказал Порубенко. - Или действия расходятся с его словами. В словах Екатерины о том, что с ней проводились определенные манипуляции, я тоже не видел чего-то выдуманного. Так как это подтверждалось множеством фотографий. Именно со слов Екатерины я услышал ее понимание ситуации. В какой-то момент у нее начали появляться сомнения, что сотрудников спецслужб так не готовят. У нее было ощущение, что это делается другими способами. А не те, которые предлагал Александр. У нее было стойкое отторжение, с ней проводили обучающую работу.

Нечипуренко практически не разговаривал во время заседания Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Она жаловалась, что задание давались все сложнее, будто специально. Словно ее выставить виноватой и неспособной справиться с такими нагрузками. Также она упоминала про некий «квест», который по ее мнению был направлен на доведение ее до определенного состояния. У нее возникло предположение, что это некий обман. Она начала находить подтверждение этой мысли. Она начала изучать личную переписку Нечипуренко во «ВКонтакте», чем вызвала его раздражение. То есть это были не мои сомнения, а Екатерины. А я уже давал квалификацию, оценивал с точки зрения закона, - добавил Павел Порубенко.

Сам Александр Нечипуренко не задал ни одного вопроса свидетелям. Следующие заседания по его делу пройдут 1 и 3 февраля.

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