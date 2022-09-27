«Не сбегу за границу, не покажу справку, что дурачок»: Эдгард Запашный объяснил желание отправиться на фронт

Известный дрессировщик поделился, что вместе с братом перевел 12 млн на помощь Донбассу Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Многие звезды и политики, не вошедшие в первую волну, высказались о готовности отправиться на фронт, если им придет повестка. В их числе оказался и директор Московского цирка Эдгард Запашный. Известный дрессировщик в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказал о своем желании отправиться на фронт и обратился к мобилизованным гражданам.

- Мы с братом (Аскольд Запашный) в первую категорию не попали. Но если призыв будет продолжаться, если будут вторая и третья волна мобилизации, и мы попадем в одну из категорий, то обязательно пойдем на фронт и не в качестве артистов, которые будут выступать и поддерживать боевой дух, а в качестве военнослужащих с автоматом руках, - говорит «КП-Екатеринбург»дрессировщик.

Братья Запашные выступают перед военнослужащими и жителями Донбасса Фото: Александр ГЛУЗ

Директор Московского цирка пояснил, что не будет уклоняться от ответственности в случае получения повестки.

- Я никуда за границу не сбегу, справку, что я дурачок тоже показывать не буду. Будет повестка, значит, пойду воевать. Сына родил, дом построил, деревьев посадил, наверное, уже целый парк, поэтому теперь можно и смело жизнь отдавать за Родину. Я считаю, что это мой долг, - объяснил готовность отправиться на фронт Запашный.

Пока же Эдгард Запашный занимается тем, что отправляет гуманитарную помощь на Донбасс.

- Пока Родина нас не призвала, мы будем продолжать заниматься помощью линии фронта, - говорит известный дрессировщик. - На помощь Донбассу мы с Аскольдом перевели уже порядка 12 миллионов. Кроме того, мы приглашаем на наши шоу жителей Донбасса, военнослужащих, которые либо пойдут на фронт, либо уже вернулись, приезжаем в больницы и военные госпитали к пострадавшим для поднятия духа, для возвращения их к нормальной мирной жизни.

Эдгард Запашный считает своим долгом защищать Родину Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эдгард Запашный также обратился ко всем мобилизованным и отправленным на фронт гражданам.

- Не хотел бы уходить в нравоучения и строить из себя отца народа. Поэтому, во-первых, я бы просто хотел поблагодарить всех тех, кто уходит на фронт по частичной мобилизации за то, что они являются активными и ответственными гражданами Российской Федерации. Во-вторых, хочу пожелать парням удачи, чтобы все они вернулись, и чтобы именно благодаря их усилиям задача освободить ДНР и ЛНР была выполнена, и все это побыстрее закончилось, - говорит Эдгард Запашный.

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