Одной из главных визитных карточек их шоу всегда были тигры и львы Фото: Александр ГЛУЗ

Братья Запашные вот уже больше 15 лет с огромным успехом выступают по всей стране. Одной из главных визитных карточек их шоу всегда были тигры. Сейчас в цирке Эдгарда и Аскольда Запашных 14 усатых и полосатых. И один из них в 2011 году был привезен из Екатеринбургского зоопарка. Малыша назвали Дитер. Он и по сей день выступает в труппе вместе с другими усатыми «артистами».

29 июля отмечается международный день тигра. В честь этого праздника «КП-Екатеринбург» поговорила с Эдгардом Запашным. Известный дрессировщик признался, что забрать тигренка его вдохновила группа Modern Talking. Он также рассказал, как именно это произошло, и каким вырос знаменитый тигренок.

Дитер (точно неизвестно, который из тигрят он), родился 7 марта 2011 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДЕРЖИТ ЗАПАШНЫХ В ТОНУСЕ»

Тигренок с большим цирковым будущим родился в Екатеринбургском зоопарке 7 марта 2011 года. Он появился на свет благодаря тигрице Хинду, привезенной из Испании и первому рожденному в Росси белому тигру Раджахану.

Дитер подрос вместе со своими братьями-тигрятами и в августе 2011 года уехал в цирк к братьям Запашным.

- Екатеринбургский зоопарк я знаю очень давно. Я не один раз приезжал на гастроли в столицу Урала и часто посещал его. Знаю, как там хорошо и добросовестно относятся к животным. А когда мы с братом узнали, что в нем родились тигрята, созвонились с руководством, чтобы увезти одного из них, - рассказывает Эдгард.

Дитера назвали в честь солиста Modern Talking. Фото: предовставила Екатерина Уварова

А вдохновила Запашных на то, чтобы забрать малыша и дать ему музыкальное имя, известная евродиско-группа Modern Talking.

- У нас уже был тигренок Томас, которого мы назвали в честь певца Томаса Андерса. Мы с Томасом были знакомы лично, и на его концерте в Уфе поднесли тигренка к нему на сцену, чтобы он разрешил его назвать в честь себя. А Дитер Болен к нам вообще, по-моему, не приезжал за последние 15 лет. Но мы решили, чтобы у нас группа была уже полная, все-таки взять и второго «солиста», - рассказывает известный дрессировщик. - Я сначала приехал в зоопарк, чтобы увидеть тигренка лично, а после оформления документов его забрал мой помощник.

Дитер держит братьев Запашных в тонусе. Фото: архив «КП»

Вот так Дитер попал в звездный цирк и выступает в нем уже больше 10 лет.

- Это очень умный парень. Он знает большое количество трюков. Но вместе с тем это альфа-самец, который на протяжении всей своей жизни нам с братом создает неприятности в плане организации драк (Смеется). Он на постоянной основе испытывает желание хоть с кем-нибудь да подраться. Поэтому с ним бывает непросто выполнять массовые трюки, в которых другие животные все время находятся рядом с ним. Поэтому за ним приходится постоянно следить. Так что Дитер нас постоянно держит в хорошем тонусе, -рассказывает Эдгард.

Дитер (белый тигр на высокой тумбе) до сих пор выступает в цирке братьев Запашных Фото: Александр ГЛУЗ

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА И ЗНАМЕНИТАЯ МАМА»

Тигрица Хинду, которая родила Дитера, до сих пор живет в Екатеринбургском зоопарке. Сейчас ей уже 15 лет.

- Хинду привезли из Испании из города Кадиз в декабре 2007 года. Малышка родилась с врожденной аномалией пищеварительной системы. Она могла умереть, но любовь и забота ветеринаров и сотрудников зоопарка спасли ей жизнь, - рассказывают сотрудники зоопарка.

Хинду прславилась своими тигрятами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тигрица успела четыре раза дать потомство. Кроме Дитера, увезенного в цирк Запашных, она прославилась еще одним малышом. Только на этот раз был уже не такой позитивный. По непонятным причинам Хинду отказалась от тигренка, которого назвали Сахи. Малыша стали выкармливать сотрудники зоопарка молоком из бутылочки.

Сейчас Хинду уже 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в зоопарке Екатеринбурга живет, пожалуй, одна из самых любвеобильных пар амурских тигров. Джагара и Джуну привезли в Екатеринбургский зоопарк в разное время и в разном возрасте, но они быстро нашли общий язык.

- Джагар и Джуна живут в соседних вольерах, отделенных решеткой, но даже через нее оказывают друг другу знаки внимания, трутся о решетку, издавая очень нежные басовитые звуки, с большим любопытством наблюдают друг за другом. Сразу видно, что пара будет очень хорошая, - рассказывают про них сотрудники зоопарка.

Тигры живут в разных вольерах, но проявляют друг к другу большой интерес и нежные чувства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Джагар - вольяжный и степенный тигр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Джуна любит наблюдать за посетителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Джагар – настоящий любимец и посетителей, и сотрудников зоопарка. Тигренок родился в мае 2016 года в зоопарке Ижевска, а в Екатеринбург прибыл в апреле 2017 года. С самого детства он был очень игривым и подвижным котенком. А сейчас это большой и деловитый тигр. Он важно ходит по своему вольеру и гордо осматривает все вокруг.

Джуну привезли в мае 2018 года из питомника Московского зоопарка. Тигрица любит наблюдать за посетителями, лежа на высокой полке в вольере, а иногда игриво борется с любимой игрушкой – соломенным шаром, подвешенным на веревочке.

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