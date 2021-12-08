В предверии года тигра рассказываем несколько добрых историй. Фото: Екатерина Уварова

Вот-вот наступит Год тигра. В преддверии праздника о трогательной истории тигрицы Хинду, которую выходили в зоопарке Екатеринбурга, а также невероятно нежной и романтичной истории пары тигров Джагара и Джуны «КП-Екатеринбург» рассказала пресс-атташе зоопарка Екатерина Уварова.

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

Пожалуй, непросто встретить парочку милее и ласковее, чем амурские тигры Джагар и Джуна. Их привезли в Екатеринбургский зоопарк в разное время и в разном возрасте. Но они быстро нашли общий язык.

Тигр Джагар признан всеобщим любимцем. Фото: Екатерина Уварова

Джагар – любимец и посетителей, и сотрудников зоопарка, которые уверены, что это самый красивый и послушный представитель полосатых. Тигренок родился в мае 2016 года в зоопарке Ижевска, а в Екатеринбург прибыл в апреле 2017 года. Не смотря на то, что сейчас Джагар ведет себя степенно, важно ходит по вольеру размеренными шагами, в детстве он был очень подвижным и игривым котенком.

- Даже когда Джагар внешне был уже большим тигром, внутри он все еще оставался ребенком, - рассказывает пресс-атташе екатеринбургского зоопарка. - Сотрудники могли, например, пробежать вдоль стекла, и у него сразу же загорались глаза, он подпрыгивал на все четыре лапы и тоже бегал вдоль вольера.

Джагар с детства очень игрывый. Фото: Екатерина Уварова

Пару Джагару составила тигрица Джуна. Она родилась в апреле 2017 года в Волоколамске в питомнике Московского зоопарка. А в екатеринбургский зоопарк ее привезли в мае 2018 года, где она прошла 30-дневный карантин. Малышке Джуне очень трудно было адаптироваться в новом месте.

- Она настолько нервничала и переживала, что долгое время при людях не выходила из домика. И даже когда карантин закончился, и ее уже перевели в большой вольер, она еще месяц затаскивала еду к себе в домик и ела исключительно по ночам, когда вокруг никого не было. Для нее большим стрессом было приехать в центр города, где много шума, незнакомые запахи и по соседству живет какой-то кавалер, - рассказывает Екатерина.

Но сотрудники зоопарка все же смогли найти подход к тигрице. Они сделали для нее несколько укрытий, а около решеток выставляли елки, сосны и другие искусственные деревья для того, чтобы Джуна чувствовала себя в безопасности.

Джуна выросла любопытной и ласковой кошкой. Фото: Екатерина Уварова

- Посетители даже жаловались, что тигрицу не видно. Но надо понимать, что это делается специально для комфорта животного, чтобы ему было легче адаптироваться к новой среде, - рассказывает Екатерина. - В течение месяца укрытия и декорации постепенно убирали, а еду для Джуны стали класть подальше от ее домика, чтобы она с каждым днем выходила все больше.

Прошло совсем немного времени и сотрудники зоопарка заметили, что Джуну словно подменили. Теперь тигрица любит наблюдать за посетителями, лежа на высокой полке в вольере, а иногда игриво борется с любимой игрушкой – соломенным шаром, подвешенным на веревочке.

Уже этой или следующей весной Джагару и Джуне предстоит создать первое потомство. Их друг для друга подобрали кураторы вида, они же и определят время для размножения.

- Мы переживали, что они не подружатся, но оказалось совсем наоборот. Даже сейчас тигры очень неравнодушны друг к другу. Они живут в соседних вольерах, отделенных решеткой, но даже через нее оказывают друг другу знаки внимания, трутся о решетку, издавая очень нежные басовитые звуки, с большим любопытством наблюдают друг за другом. Сразу видно, что пара будет очень хорошая, - рассказывает Екатерина.

Малышке Хинду нужен особый уход. Фото: Екатерина Уварова

«СПАСЛА ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА»

Бенгальская тигрица Хинду живет в нашем зоопарке уже 14 лет. Малышка родилась с врожденной аномалией пищеварительной системы в мае 2006 года. Её привезли из Испании из города Кадиз в декабре 2007 года.

- У нас в зоопарке жил тигр Раджахан – первый белый тигр, рожденный в России и привезенный из Московского зоопарка. В то время ему нужна была пара для размножения. Подобрать ее было очень сложно. Нашлась вот такая кошка. У нее в желудке практически нет той части, которая выделяет ферменты, поэтому ей очень тяжело переваривать пищу. У нас совсем не было опыта, как правильно ухаживать за такими животными, - рассказывает Екатерина. – Но другого выбора у нас все равно не было. Потому мы собрались с духом, и решили, что будем поддерживать жизнь малышки, сколько сможем.

Владельцы и сотрудники зоопарка собрали консилиум врачей, которые определили для нее правильный уход. Но все равно думали, что долго тигрица не проживет. Сейчас Хинду уже 15 лет. О ее здоровье постоянно заботятся ветеринары зоопарка.

Хинду становилась мамой четыре раза. Фото: Екатерина Уварова

- Сотрудники зоопарка кормят Хинду по специальной диете. Если обычному здоровому тигру полагается 6-8 кг говядины, которые даются одним крупным куском на кости один раз в день, то для Хинду говядину нарезают тоненькими кусочками и дают маленькими порциями в течение дня, - говорит Екатерина. - Посетителям зоопарка может показаться, что кошка страшно худая, но для нее это нормальный вес с учетом ее заболевания.

За много лет жизни в зоопарке Хинду успела четыре раза дать потомство. Самый первый раз тигрица стала мамой 7 марта 2011 года. Тогда у нее родился знаменитый тигренок Сахи, которого кормили молоком из бутылочки после того, как от него отказалась мать.

- Троих своих котят Хинду выкармливала в домике на подстилке, а одного она все время выкидывала из домика, не кормила, не вылизывала. Когда сотрудники забрали тигренка и начали его искусственно выкармливать, оказалось, что он очень сильно болеет, у него был рахит. Но сотрудники и ветеринары выходили и вылечили Сахи, он вырос большой и очень красивый, а потом он уехал в «Экзотик парк» в Подмосковье, - рассказывает женщина.

Тигренок Ниджар уехал в цирк к братьям Запашным. Фото: архив зоопарка

А еще один малыш прославился тем, что его забрали к себе в цирк Эдгард и Аскольд Запашные. Тигренка назвали Нирадж. Малыша увезли в Москву в августе 2011.

- Запашные взяли тигренка, потому что, как они сами тогда говорили, наши тигрята не только очень красивые, но и такие благородные, воспитанные, а самое главное, очень контактные, - объясняет Екатерина. - Тигренок Ниджар участвует в шоу Запашных и по сей день.

Хинду не очень любит людей, зато она прирожденная мама. Фото: Екатерина Уварова

Любопытно, что Хинду в отличие от Джуны совсем не любит людей. Она рождена, чтобы быть матерью, и только со своими котятами она вела себя любвеобильно.

- Хинду выросла очень своенравной. Она не любит, когда ее беспокоят, поэтому окна в ее вольере уже много лет заклеены имитацией растительности. Потому что порой, когда посетителей в зоопарке слишком много у нее бывает сильный стресс, она начинает беспокойно ходить туда-сюда, отказывается от еды, шипеть, приходится давать успокоительное, - рассказывает Екатерина.