Школы Свердловской области могут уйти на дистанционное обучение из-за сильных морозов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 января в Свердловской области возобновится очный режим обучения во всех муниципалитетах. Однако не исключается, что в школах в ближайшие дни будет введен дистант из-за сильных морозов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Директора образовательных организаций в условиях низких температур, которые установились в отдельных территориях, и для профилактики заболеваемости гриппом, коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными инфекциями вправе принимать решение об обучении в дистанционном режиме, - сообщили в ведомстве.

Министерство образования рекомендует рассматривать возможность дистанта в связи с низкими температурами:

- для учеников 1-4-х классов - при температуре воздуха ниже -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром не менее 4 м/с;

- для 5-9-х классов - при температуре ниже -30 градусов без ветра или -28 градусов с ветром;

- для 10-11-х классов - при температуре ниже -32 градуса без ветра или -30 градусов с ветром.

Приостанавливать учебный процесс в очной форме также рекомендуется в случае заболеваемости гриппом и ОРВИ более 20% учеников.

Свердловские власти напоминают, что при возобновлении очного режима образовательным организациям необходимо соблюдать комплекс противоэпидемических мероприятий. Среди них: не допуск к занятиям учеников и педагогов с признаками инфекционных заболеваний, соблюдение температурного режима и режима проветривания, проведение дезинфекции и обеспечение школ санитайзерами.

ЧИТАТЙТЕ ТАКЖЕ:

В Свердловском МЧС предупредили о морозах до -40. Аномальные морозы на Урале продержатся до 11 января (подробнее)