11-летний Андрей Терентьев сорвался со скалы и упал на голову. Фото: предоставила Татьяна Терентьева

В Верхней Туре прошли похороны 11-летнего Андрея Терентьева. 28 мая мальчик играл вместе с друзьями в районе котельной, сорвался со скалы и упал на голову. За его жизнь больше трех месяцев боролись врачи девятой детской больницы в Екатеринбурге. Но 15 сентября Андрея не стало. Мама мальчика Татьяна Терентьева рассказала «КП-Екатеринбург» подробности гибели сына.

«ДОСТАВИЛИ В РЕАНИМАЦИЮ НА ВЕРТОЛЕТЕ»

Андрей вырос в многодетной семье. У Татьяны и Александра Терентьевых было пятеро сыновей (старшему - 18 лет, младшему - почти два года). Сейчас Татьяна в декрете, а ее муж больше трех лет работает на заводе электриком. О несчастном случае родители Андрея узнали, когда их сына на скорой увезли в местную больницу.

- Когда Андрюша сорвался со скалы, его друзья побежали звать на помощь. Кто-то из взрослых вызвал скорую. Сына тут же увезли в больницу. Врачи позвонили на работу моему мужу, и он сразу приехал. У Андрея была сильная травма головы. В этот же день его увезли в больницу Красноуральска. А ночью на вертолете доставили в девятую детскую больницу в Екатеринбург. Врачи сразу предупредили нас, что он, скорее всего, не выживет. Но мы до последнего надеялись на чудо, - рассказывает мама мальчика.

Андрей (справа) вырос в многодетной семье. Фото: предоставила Татьяна Терентьева

За жизнь 11-летнего Андрея боролись больше трех месяцев, но спасти его так и не удалось.

- В Екатеринбурге Андрюше сделали шесть операций на голову. Он пошел на поправку, даже пришел в себя, но потом снова впал в кому. 15 сентября его не стало, - рассказывает мама погибшего мальчика.

«АНДРЮША ВСЕМ ПОМОГАЛ»

Прощание с 11-летним Андреем Терентьевым прошло 20 сентября во дворе дома в переулке Железнодорожников, где проживает многодетная семья.

Деньги на похороны мальчика помогли собрать не только родственники, друзья и знакомые семьи, но и неравнодушные местные жители. По словам Татьяны, им удалось собрать около 70 тысяч рублей.

- Андрюша был очень искренним и веселым мальчиком. Постоянно всем помогал: по дому хозяйничал, бабушек через дорогу переводил, о бездомных животных заботился. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на нашу беду и помог, - делится Татьяна.

Андрей учился в коррекционном классе в школе № 14 Верхней Туры. У него были небольшие проблемы с речью. По словам Татьяны Терентьевой, многие дети заплакали, когда узнали печальное известие о смерти одноклассника.

Проститься с мальчиком пришло почти пол города. А в его школе решили устроить день памяти и посвятить погибшему мальчику классный час.