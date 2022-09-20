На Урале 11-летний мальчик скончался после падения со скалы весной этого года

Долгое время мальчик находился в медицинском учреждении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в больнице скончался 11-летний мальчик, который сорвался со скалы и получил серьезные травмы еще весной этого года. В смерти школьника разбираются специалисты следственного комитета и полиции.

- В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета будут выяснены обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Принимаются меры к опросу родственников мальчика и очевидцев инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, эту трагичную историю специалисты склонны расценивать как несчастный случай, не связанный с проявлениями криминала.

- Долгое время мальчик находился в медицинском учреждении. Окончательную оценку произошедшему ЧП дадут наши коллеги из регионального СКР по итогам проверочных мероприятий. Искренние соболезнования родным мальчика и школе, в которой он учился, - добавил полковник Горелых.