В Театре Эстрады прошла инаугурация Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев поклялся служить народу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 18 сентября, исполнилось ровно пять лет с того момента, как в 2017 году Евгений Куйвашев во второй раз вступил в должность губернатора Свердловской области. В этот день истек срок его полномочий на посту главы региона.

В связи с этим на сегодня, 19 сентября, была назначена инаугурация Евгения Куйвашева для вступления в должность губернатора уже на третий срок. Ведь на минувших выборах 11 сентября именно он набрал самое большое количество голосов избирателей - 65,78%.

- 14 сентября 2022 года на заседании Избирательной комиссии Свердловской области выборы Губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными, - объявили в Свердловском избиркоме. - Признан избранным на должность Губернатора Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович.

Евгений Куйвашев и председатель ЗакСо Людмила Бабушкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местом для торжественной инаугурации стал Уральский государственный театр эстрады. Сама церемония стартовала в 12.00.

СРЕДИ ГОСТЕЙ - ПЕРВЫЕ ЛИЦА РЕГИОНА

В главном фойе Театра Эстрады гостей встречала классическая музыка. Здесь на флейтах и виолончели играл оркестр. Рядом с ним стоял макет Свердловской области с городами, обозначенными горящими лампочками. Все пришедшие гости фотографировались на его фоне на память. На лестницах, ведущих на второй этаж, а также у входа в зрительный зал стоял почетный караул. Путь от входа в театр и до зала был устлан красным ковром. До 12.00 в зал входили гости - первые лица Екатеринбурга и Свердловской области. Таблички на красных сидениях указывали, где и для кого приготовлено место.

Евгений Куйвашев в третий раз стал губернатором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Например, представители общественности, религиозных конфессий, эксперты и технологи, дипломатический корпус, журналисты заняли места в левой половине зала. А почетные граждане Свердловской области и представители Федерального собрания - в центре.

ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ НА КОНСТИТУЦИИ РОССИИ И УСТАВЕ ОБЛАСТИ

Из динамиков в театре то и дело доносился мужской голос, объявлявший, как и положено в театре, о первом, втором и третьем звонке к началу. Финальный был дан в 11.45. После этого входы в зал закрыли материей. Но впускать людей все равно продолжили.

В зале собралась политическая элита региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а ровно в 12.00 занавес на сцене поднялся и в зал под торжественную музыку внесли флаг Российской Федерации, флаг Свердловской области, Конституцию РФ, Устав Свердловской области и знак губернатора. Заиграл гимн России - все встали со своих мест. Когда музыка стихла, на сцену поднялась председатель Свердловского избиркома Елена Клименко, которая еще раз объявила о победе Евгения Куйвашева на выборах. А председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина пригласила Евгения Куйвашева принять присягу. Она прописана в Уставе региона. Положив руку на Конституцию и Устав, глава региона произнес ее вслух:

- Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области. Уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской области.

После этого Людмила Бабушкина вручила Евгению Куйвашеву знак губернатора Свердловской области - массивную цепь с подвесом в виде герба области.

Главу региона поздравил с переизбранием полпред президента в УрФО Владимир Якушев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В ходе выборной кампании я буквально проехал всю область и хочу заверить вас, что все наказы избирателей, все проблемы, с которыми ко мне обратились люди, не останутся без внимания, - сказал губернатор Евгений Куйвашев. - Будут учтены и конструктивные предложения моих оппонентов, высказанные в ходе предвыборной кампании. Уважаемые коллеги, работы предстоит много. Сегодня требования к управленцам всех уровней очень высоки. Необходимы компетентность и профессионализм, оперативность и дисциплина. Мобилизационный настрой. Я жду от своих коллег серьезной, ответственной и добросовестной командной работы на результат.

В финале церемонии слово взял полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

- За последние десять лет, которые были очень сложными, область ни на секунду не переставала двигаться вперед, развиваться во всех сферах – экономической, культурной, социальной, гуманитарной, - сказал Владимир Якушев. - Знаю, что планов и проектов очень много. Это и намерение сделать Екатеринбург студенческой столицей России, и масштабная программа активизации жилищного строительства, и проекты, направленные на поддержку и развитие промышленного производства, что в свою очередь позволит повысить уровни доходов жителей Свердловской области и регионального бюджета. Первый этап – выборы – пройден успешно. Поддержка жителей есть. Теперь задача – реализовать все начатое и задуманное.

Ну а закончилось все выступлением творческих коллективов Урала.

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