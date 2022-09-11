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Общество11 сентября 2022 17:15

Низкая явка и минимум нарушений: в Свердловской области завершились выборы 2022

В Свердловской области закрылись избирательные участки на выборах 2022
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
На Среднем Урале начался подсчет голосов избирателей. Фото: Свердловский избирком

На Среднем Урале начался подсчет голосов избирателей. Фото: Свердловский избирком

В 20.00 в Свердловской области закрылись все избирательные участки. Голосование подошло к концу. Напомним, сегодня, 11 сентября, в Единый день голосования уральцы выбирали губернатора. Также в 53 муниципальных образованиях проходили выборы депутатов местных дум, а в Зареченском сельском поселении избирали нового главу.

- На 18.00 явка составила 25,09%, - прокомментировала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. - Окончательную явку подведем после того, как все посчитаем и уже после установления результатов будем ее официально озвучивать. Поэтому сейчас мы с вами можем только предполагать и прогнозировать.

Явка на выборах на 18.00 в Свердловской области составила 25,09%. Фото: Свердловский избирком

Явка на выборах на 18.00 в Свердловской области составила 25,09%. Фото: Свердловский избирком

По предварительным данным, на выборы пришли 828 тысяч 818 избирателей Свердловской области. Эксперты объясняют низкую явку низкой конкуренцией.

- На мой взгляд причиной низкой явки стала низкая конкурентность с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы можно признать состоявшимися, - отметил Русаков Андрей, директор Центра европейско-азиатских исследований.

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на своем участке в 12.00 Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на своем участке в 12.00 Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также эксперты отметили низкое количество нарушений на прошедших выборах.

- О каких-то серьезных нарушениях говорить не приходится, - отметил Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области. - Если говорить о мелких нарушениях, то, например, был звонок о том, что агитация размещена на расстоянии от избирательного участка меньшем, чем 50 метров.

По предварительным данным, на выборы пришли 828 тысяч 818 избирателей.

По предварительным данным, на выборы пришли 828 тысяч 818 избирателей.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Малое количество нарушений специалисты связывают с хорошим технологическим оснащением площадок и работой наблюдателей.

- Тотальный общественный контроль, который был налажен, выбил почву из-под этого всего, - объяснил Александр Левин. - Во-первых, наблюдателей на каждом участке по два. Во-вторых, 250 камер установлено на самых крупных участках. Еще 2000 регистраторов установлено на других участках. Все по видеонаблюдением. И вот эта обстановка дежурства мобильных групп, экспертов, юристов в Центре общественного наблюдения не позволяла подкидывать бюллетени. Поэтому нарушений больших не было.

Наблюдатели отмечают низкое количество нарушений на выборах. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Наблюдатели отмечают низкое количество нарушений на выборах. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

При этом на горячую линию Избиркома регулярно поступали звонки от избирателей. Но связаны они были с необходимостью разъяснения отдельных моментов о ходе голосования.

- Избирательная кампания прошла конкурентно, легитимно и открыто, - добавил Анатолий Гагарин, глава экспертного клуба УрФО. - В Центре общественного наблюдения были основные конкуренты по губернаторской кампании и они все отметили, что кампания прошла практически без нарушений. Это для нашего региона, наверное, некое открытие. Все ждали, что у нас будет нечто подобное тому, что происходило раньше. Этого не произошло. Мы неоднократно встречались с нашими коллегами экспертами. Отметили, что кампания протекает цивилизованно.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ