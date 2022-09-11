Низкая явка и минимум нарушений: в Свердловской области завершились выборы 2022

На Среднем Урале начался подсчет голосов избирателей. Фото: Свердловский избирком

В 20.00 в Свердловской области закрылись все избирательные участки. Голосование подошло к концу. Напомним, сегодня, 11 сентября, в Единый день голосования уральцы выбирали губернатора. Также в 53 муниципальных образованиях проходили выборы депутатов местных дум, а в Зареченском сельском поселении избирали нового главу.

- На 18.00 явка составила 25,09%, - прокомментировала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. - Окончательную явку подведем после того, как все посчитаем и уже после установления результатов будем ее официально озвучивать. Поэтому сейчас мы с вами можем только предполагать и прогнозировать.

Явка на выборах на 18.00 в Свердловской области составила 25,09%. Фото: Свердловский избирком

По предварительным данным, на выборы пришли 828 тысяч 818 избирателей Свердловской области. Эксперты объясняют низкую явку низкой конкуренцией.

- На мой взгляд причиной низкой явки стала низкая конкурентность с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы можно признать состоявшимися, - отметил Русаков Андрей, директор Центра европейско-азиатских исследований.

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на своем участке в 12.00 Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также эксперты отметили низкое количество нарушений на прошедших выборах.

- О каких-то серьезных нарушениях говорить не приходится, - отметил Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области. - Если говорить о мелких нарушениях, то, например, был звонок о том, что агитация размещена на расстоянии от избирательного участка меньшем, чем 50 метров.

По предварительным данным, на выборы пришли 828 тысяч 818 избирателей. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Малое количество нарушений специалисты связывают с хорошим технологическим оснащением площадок и работой наблюдателей.

- Тотальный общественный контроль, который был налажен, выбил почву из-под этого всего, - объяснил Александр Левин. - Во-первых, наблюдателей на каждом участке по два. Во-вторых, 250 камер установлено на самых крупных участках. Еще 2000 регистраторов установлено на других участках. Все по видеонаблюдением. И вот эта обстановка дежурства мобильных групп, экспертов, юристов в Центре общественного наблюдения не позволяла подкидывать бюллетени. Поэтому нарушений больших не было.

Наблюдатели отмечают низкое количество нарушений на выборах. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

При этом на горячую линию Избиркома регулярно поступали звонки от избирателей. Но связаны они были с необходимостью разъяснения отдельных моментов о ходе голосования.

- Избирательная кампания прошла конкурентно, легитимно и открыто, - добавил Анатолий Гагарин, глава экспертного клуба УрФО. - В Центре общественного наблюдения были основные конкуренты по губернаторской кампании и они все отметили, что кампания прошла практически без нарушений. Это для нашего региона, наверное, некое открытие. Все ждали, что у нас будет нечто подобное тому, что происходило раньше. Этого не произошло. Мы неоднократно встречались с нашими коллегами экспертами. Отметили, что кампания протекает цивилизованно.