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Общество12 сентября 2022 12:22

Евгений Куйвашев в третий раз станет губернатором Свердловской области

Итоги предварительные, но даже по ним действующий глава региона идет с большим отрывом от конкурентов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
По предварительным итогам, за Евгения Куйвашева проголосовали 65,78% избирателей, пришедших на участки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По предварительным итогам, за Евгения Куйвашева проголосовали 65,78% избирателей, пришедших на участки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Вот и все, в Свердловской области закончились выборы губернатора. Они проходили в Единый день голосования 11 сентября. Прийти на избирательный участок, и выбрать одного из пяти кандидатов в воскресенье можно было с 08.00 до 20.00. Только по какой-то причине далеко не все жители Свердловской области сделали это. По данным регионального избиркома явка составила 28,47%. Это больше 800 тысяч избирателей, конечно, но все равно не так много, как могло быть.

ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ ГОЛОСОВАТЬ ПО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

- Выборы у нас с вами добровольные. Каждый человек сам решает, идти на участок или нет, - прокомментировала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. – Но в этом году не поступало ни одного обращения о принуждении к голосованию. Поэтому, на мой взгляд, на избирательные участки пришли только те, кто хотел.

Также, предполагают эксперты, низкая явка может быть связана с тем, что в Свердловской области день выборов был всего один, в то время как за последние годы люди привыкли, что дней голосования бывает несколько.

Окончательные итоги голосования будут озвучены региональным избиркомом после 14 сентября.

Окончательные итоги голосования будут озвучены региональным избиркомом после 14 сентября.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

- У нас с вами каждый субъект сам определял количество дней голосования, - напоминает Елена Клименко. - И Свердловская область находится в небольшой группе субъектов, которые голосовали только один день. Давайте это не сбрасывать со счетов. За последние несколько избирательных кампаний мы голосовали сначала семь дней потом три, а в этом один. Мы сформировали у избирателей привычку о том, что проголосовать можно не один день. Избиратели приходили у нас на участки даже в субботу. Поэтому, думаю, что делать громкие заявления о явке не стоит.

САМЫЕ СПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ

За тем, как проходили выборы на каждом участке следили наблюдатели. Также участки были оборудованы камерами и видеорегистраторами, изображение с которых транслировалось в Центр общественного наблюдения.

- На всех участках было по два наблюдателя, на многих даже по три, - отмечает Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области. - Всего было подготовлено семь тысяч наблюдателей.

За день выборов в избирательные комиссии пришло всего четыре жалобы по проведению выборов губернатора. В связи с этим эксперты уже называют прошедшие выборы одними из самых спокойных, которые были в регионе.

- Количество жалоб было минимальным. Их вообще практически не было, - рассказала Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области. - Особенно мало жалоб было на выборы губернатора Свердловской области. Чистота была стабильная.

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора 2022

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора 2022

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

КОГДА ПРОЙДЕТ ИНАУГУРАЦИЯ

В понедельник, по данным избиркома, на выборах губернатора победил действующий глава региона Евгений Куйвашев. За него отдали голос 65,78% людей, пришедших на участки. Подсчет проходил с 20.00 воскресенья и до утра понедельника. Последними в региональный избирком свои подсчеты привезли члены Тавдинской комиссии – машина с их документами приехала в Екатеринбург в понедельник утром в 11.00. Но в региональном избиркоме отмечают, что эти данные пока все-таки предварительные.

- К 14 сентября официально мы по всем уровням выборов закроем вопрос по установлению результатов, - прокомментировала Елена Клименко.

В среду в региональном избиркоме проведут читку всех протоколов от территориальных комиссий, чтобы проверить корректность всех данных. После этого уже будет принято постановление о результатах выборов. И только в пятницу пройдет заседание, на котором уже примут окончательное решение о победителе. После этого ему вручат удостоверение избранного кандидата, и он сможет провести инаугурацию. Сама она может состояться либо в конце недели, либо в начале следующей.

- В 2017 году инаугурация была 18 сентября. В соответствии с полномочиями губернатора, должен пройти пятилетний срок. Поэтому до 17 сентября действующий губернатор будет исполнять свои полномочия, - объясняет Елена Клименко.

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