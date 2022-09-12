Евгений Куйвашев в третий раз станет губернатором Свердловской области

По предварительным итогам, за Евгения Куйвашева проголосовали 65,78% избирателей, пришедших на участки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Вот и все, в Свердловской области закончились выборы губернатора. Они проходили в Единый день голосования 11 сентября. Прийти на избирательный участок, и выбрать одного из пяти кандидатов в воскресенье можно было с 08.00 до 20.00. Только по какой-то причине далеко не все жители Свердловской области сделали это. По данным регионального избиркома явка составила 28,47%. Это больше 800 тысяч избирателей, конечно, но все равно не так много, как могло быть.

ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ ГОЛОСОВАТЬ ПО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

- Выборы у нас с вами добровольные. Каждый человек сам решает, идти на участок или нет, - прокомментировала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. – Но в этом году не поступало ни одного обращения о принуждении к голосованию. Поэтому, на мой взгляд, на избирательные участки пришли только те, кто хотел.

Также, предполагают эксперты, низкая явка может быть связана с тем, что в Свердловской области день выборов был всего один, в то время как за последние годы люди привыкли, что дней голосования бывает несколько.

Окончательные итоги голосования будут озвучены региональным избиркомом после 14 сентября. Фото: Данил СВЕЧКОВ

- У нас с вами каждый субъект сам определял количество дней голосования, - напоминает Елена Клименко. - И Свердловская область находится в небольшой группе субъектов, которые голосовали только один день. Давайте это не сбрасывать со счетов. За последние несколько избирательных кампаний мы голосовали сначала семь дней потом три, а в этом один. Мы сформировали у избирателей привычку о том, что проголосовать можно не один день. Избиратели приходили у нас на участки даже в субботу. Поэтому, думаю, что делать громкие заявления о явке не стоит.

САМЫЕ СПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ

За тем, как проходили выборы на каждом участке следили наблюдатели. Также участки были оборудованы камерами и видеорегистраторами, изображение с которых транслировалось в Центр общественного наблюдения.

- На всех участках было по два наблюдателя, на многих даже по три, - отмечает Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области. - Всего было подготовлено семь тысяч наблюдателей.

За день выборов в избирательные комиссии пришло всего четыре жалобы по проведению выборов губернатора. В связи с этим эксперты уже называют прошедшие выборы одними из самых спокойных, которые были в регионе.

- Количество жалоб было минимальным. Их вообще практически не было, - рассказала Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области. - Особенно мало жалоб было на выборы губернатора Свердловской области. Чистота была стабильная.

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора 2022 Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

КОГДА ПРОЙДЕТ ИНАУГУРАЦИЯ

В понедельник, по данным избиркома, на выборах губернатора победил действующий глава региона Евгений Куйвашев. За него отдали голос 65,78% людей, пришедших на участки. Подсчет проходил с 20.00 воскресенья и до утра понедельника. Последними в региональный избирком свои подсчеты привезли члены Тавдинской комиссии – машина с их документами приехала в Екатеринбург в понедельник утром в 11.00. Но в региональном избиркоме отмечают, что эти данные пока все-таки предварительные.

- К 14 сентября официально мы по всем уровням выборов закроем вопрос по установлению результатов, - прокомментировала Елена Клименко.

В среду в региональном избиркоме проведут читку всех протоколов от территориальных комиссий, чтобы проверить корректность всех данных. После этого уже будет принято постановление о результатах выборов. И только в пятницу пройдет заседание, на котором уже примут окончательное решение о победителе. После этого ему вручат удостоверение избранного кандидата, и он сможет провести инаугурацию. Сама она может состояться либо в конце недели, либо в начале следующей.

- В 2017 году инаугурация была 18 сентября. В соответствии с полномочиями губернатора, должен пройти пятилетний срок. Поэтому до 17 сентября действующий губернатор будет исполнять свои полномочия, - объясняет Елена Клименко.

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