Владимир Бессонов скончался в больнице. Фото: ГИБДД Екатеринбурга/предоставлено близкими

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизнь 18-летнего мотоциклиста Владимира Бессонова. По данным ГИБДД, в 13:27 парень врезался в кроссовер «Хендай», за рулем которого была 54-летняя женщина. В тяжелом состоянии Владимира доставили в 36 больницу, где он позже скончался.

- Водитель «Хендай» двигался по улице 40 Лет Комсомола со стороны Дублера Сибирского тракта в сторону Сыромолотова при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении мотоциклом «Сузуки», - пояснили в ГИБДД Екатеринбурга.

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

У Владимира осталась девушка и годовалая дочь. Предполагаемая виновница аварии имеет водительский стаж в 12 лет.

- Вова был порядочным и хорошим парнем. Он с детства увлекался автомобилями и мотоциклами. Не замечала, чтобы он гонял или агрессивно ездил. Возмутила реакция семьи женщины их «Хендая». Ее сыновья приехали и начали кричать на друзей Вовы, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшего Александра.

Фото: предоставлено близкими

Девушка Владимира также подтвердила информацию о его смерти.

- Это был мой парень. У нас есть ребенок, ему 1 год и 10 месяцев. Я не хочу во все это верить, - пояснила Екатерина.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными и избегать необдуманных маневров, перед поворотом налево необходимо пропустить весь встречный транспорт.