На ЖБИ 18-летний байкер разбился при столкновении с иномаркой

По факту ДТП будет проведено расследование. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице 40 Лет Комсомола 18-летний байкер разбился насмерть, столкнувшись с иномаркой Hyundai. Авария произошла днем, 14 сентября.

Пострадавшего парня на скорой увезли в ГКБ № 36, где он и скончался от полученных травм. В момент ДТП мотоциклист на Suzuki находился в мотошлеме.

- Водитель автомобиля в аварии не пострадал. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что машиной «Хендай» управляла 54- летняя женщина, имеющая стаж вождения 12 лет, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии.