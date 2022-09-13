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Происшествия13 сентября 2022 10:02

«Может там лесбиянство процветает?!»: осужденная за убийство Ксении Каторгиной пожаловалась на прессинг в колонии

Осужденная за убийство Ксении Каторгиной пожаловалась на прессинг в колонии
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Екатерину Меньшикову приговорили к 16 годам заключения

Екатерину Меньшикову приговорили к 16 годам заключения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденная на 16 лет за убийство Ксении Каторгиной Екатерина Меньшикова пожаловалась на условия содержания в ИК-6 Нижнего Тагила. 10 октября 2019 года жительница Екатеринбурга стала жертвой нападения банды из Челябинской области.

Меньшикова, ее сожитель Михаил Федорович и подельник Марат Ахметвалиев зарезали молодую мать из-за Audi Q5. Спустя четверо суток тело девушки со связанными руками обнаружили в колодце на Уралмаше.

Марату Ахметвалиеву назначили наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания - в исправительной колонии особого режима. Федоровича приговорили к 20 годам заключения, первые из которых он проведет в тюрьме.

В ноябре прошлого года Меньшикову доставили в колонию № 6. По словам матери осужденной, Екатерина подвергается прессингу со стороны другой женщины, отбывающей наказание за тяжкое преступление.

- Их конфликт начался еще в следственном изоляторе в Екатеринбурге, - объясняет мать осужденной Алла Бобняк. – Она постоянно напоминала Кате о преступлении, провоцировала на конфликты. Вечно пытается ее задеть или обидеть. Все это наталкивает меня на определенные мысли. Может там лесбиянство процветает?! Весной Катю на восемь суток отправили в ШИЗО, хотя она этого не заслужила. Администрация колонии на это глаза закрывает, думая, что все само рассосется.

Меньшикова представилась покупательницей автомобиля, чем заставила Ксению приехать на роковую встречу

Меньшикова представилась покупательницей автомобиля, чем заставила Ксению приехать на роковую встречу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Алла Бобняк утверждает, что ее дочь долгое время не хотели трудоустраивать швеей. В стенах колонии Меньшикова получила специальность, но за машинку села лишь недавно. Примечательно, что перед убийством Ксении Каторгиной Екатерина и Федорович напали на Аллу и ее отца, вымогая деньги.

Мать Меньшиковой до последнего надеялась, что Верховный суд отменит приговор для дочери. Но этого не произошло.

- Екатерина выучилась на швею, но ее поставили на чистку костюмов. Когда швеи шьют, остаются нитки, и ее отправили это убирать. Когда я приезжаю к ней на свидания, мне могут нагрубить сотрудники колонии. Дошло до того, что из-за моих попыток пообщаться с начальником Кате начали предъявлять за это, - добавила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Алла Бобняк.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу свердловского управления ФСИН. Там пообещали предоставить информацию о ситуации вокруг Меньшиковой позже.

- Нарушения все-таки, наверное, у нее (у Меньшиковой) есть. А нарушения среди сотрудников колонии выявляют не родственники, а наши же проверяющие или прокуратура. Родственники бы хотели, чтобы она не сидела в колонии, а дома находилась с ними. Многие не понимают, что у осужденных в колонии не такие же права, как у людей на свободе. Согласно законодательству, они лишены очень многих прав. Там много норм, которые надо соблюдать, - пояснили «КП-Екатеринбург» пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Позже в пресс-службе ГУФСИН заявили, что к администрации учреждения с жалобами на наличие конфликтных ситуаций с другими осужденными Меньшикова не обращалась.

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