Екатерину Меньшикову приговорили к 16 годам заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденная на 16 лет за убийство Ксении Каторгиной Екатерина Меньшикова пожаловалась на условия содержания в ИК-6 Нижнего Тагила. 10 октября 2019 года жительница Екатеринбурга стала жертвой нападения банды из Челябинской области.

Меньшикова, ее сожитель Михаил Федорович и подельник Марат Ахметвалиев зарезали молодую мать из-за Audi Q5. Спустя четверо суток тело девушки со связанными руками обнаружили в колодце на Уралмаше.

Марату Ахметвалиеву назначили наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания - в исправительной колонии особого режима. Федоровича приговорили к 20 годам заключения, первые из которых он проведет в тюрьме.

В ноябре прошлого года Меньшикову доставили в колонию № 6. По словам матери осужденной, Екатерина подвергается прессингу со стороны другой женщины, отбывающей наказание за тяжкое преступление.

- Их конфликт начался еще в следственном изоляторе в Екатеринбурге, - объясняет мать осужденной Алла Бобняк. – Она постоянно напоминала Кате о преступлении, провоцировала на конфликты. Вечно пытается ее задеть или обидеть. Все это наталкивает меня на определенные мысли. Может там лесбиянство процветает?! Весной Катю на восемь суток отправили в ШИЗО, хотя она этого не заслужила. Администрация колонии на это глаза закрывает, думая, что все само рассосется.

Меньшикова представилась покупательницей автомобиля, чем заставила Ксению приехать на роковую встречу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Алла Бобняк утверждает, что ее дочь долгое время не хотели трудоустраивать швеей. В стенах колонии Меньшикова получила специальность, но за машинку села лишь недавно. Примечательно, что перед убийством Ксении Каторгиной Екатерина и Федорович напали на Аллу и ее отца, вымогая деньги.

Мать Меньшиковой до последнего надеялась, что Верховный суд отменит приговор для дочери. Но этого не произошло.

- Екатерина выучилась на швею, но ее поставили на чистку костюмов. Когда швеи шьют, остаются нитки, и ее отправили это убирать. Когда я приезжаю к ней на свидания, мне могут нагрубить сотрудники колонии. Дошло до того, что из-за моих попыток пообщаться с начальником Кате начали предъявлять за это, - добавила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Алла Бобняк.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу свердловского управления ФСИН. Там пообещали предоставить информацию о ситуации вокруг Меньшиковой позже.

- Нарушения все-таки, наверное, у нее (у Меньшиковой) есть. А нарушения среди сотрудников колонии выявляют не родственники, а наши же проверяющие или прокуратура. Родственники бы хотели, чтобы она не сидела в колонии, а дома находилась с ними. Многие не понимают, что у осужденных в колонии не такие же права, как у людей на свободе. Согласно законодательству, они лишены очень многих прав. Там много норм, которые надо соблюдать, - пояснили «КП-Екатеринбург» пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Позже в пресс-службе ГУФСИН заявили, что к администрации учреждения с жалобами на наличие конфликтных ситуаций с другими осужденными Меньшикова не обращалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийцам Ксении Каторгиной, которую зарезали из-за Audi, смягчили приговор (подробнее)

Вымогали деньги и избивали: как банда, убившая Ксению Каторгину, начинала свой криминальный путь (подробнее)