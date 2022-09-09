У водителя сломан позвоночник: на ЕКАД легковушка Skoda залетела под фуру

Водитель иномарки объяснил, что отвлекся от движения. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Екатеринбургской кольцевой автодороге легковушка Skoda буквально залетела под фуру. У водителя сломан шейный отдел позвоночника. Авария произошла 9 сентября около 13:30. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- Двигались от Челябинского тракта в сторону Кольцовского тракта. Водитель Skoda пояснил, что отвлекся от движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем, - сообщили там.

В аварии пострадал водитель легковушки. Помимо сломанного позвоночник, у него диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Его увезли в больницу.

8 сентября под Екатеринбургом многотонная фура раздавила Lada Largus, которая была припаркована на обочине. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. В момент аварии в салоне легковушки никого не было.

А 5 августа жуткая авария произошла возле Новосвердловской нефтебазы. Водитель Hyundai погиб, влетев во встречную фуру. За рулем иномарки находился 26-летний Сергей. Он ехал домой к жене и 10-месячной дочке. Мужчина при повороте наткнулся на бугор, машину развернуло. Он не смог вырулить и ушел под фуру. На спидометре при этом была допустимая скорость.