Сергей работал железнодорожником Фото: предоставлено родственниками погибшего

Возле Новосвердловской нефтебазы вечером, 5 августа, произошла жуткая авария. Водитель Hyundai погиб, влетев во встречную фуру. За рулем иномарки находился 26-летний Сергей. Он ехал домой к жене и 10-месячной дочке.

- Он возвращался с работы со станции Сидельниково, был железнодорожником. Буквально за 10 минут до аварии позвонил жене и сказал, что скоро будет дома, выехал с работы, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елена, сестра погибшего. - Он был добрым, некогда не отказывал в помощи. За рулем с 18 лет. Он последние 2 месяца работал без выходных, так как не хватало сотрудников. Работал день и ночь, отсыпной и по кругу, каждый день 12 часов.

Также она рассказала, что после аварии им выдали документ, в котором указано, что Сергей при повороте наткнулся на бугор, машину развернуло. Он не смог вырулить и ушел под фуру. На спидометре при этом была допустимая скорость. Очевидцы также утверждают, что легковушку внезапно занесло.

Удар пришелся на перед автомобиля Фото: ГИБДД Свердловской области

-Я останавливался, водила фуры сказал, что легковушку занесло, и она на встречку вылетела. Попала под грузовик. Под капотом начало гореть, но много людей с огнетушителями остановилось, успели потушить. Водитель непонятно. Я пульс не нашел, ни на руке, ни на шее. Но внешне не сильно поврежденный был и теплый. Скорую кто-то вызвал, я не стал там стоять, уехал, - рассказал очевидец ДТП.

Напомним, Сергей получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи. В ГИБДД выяснили, что стаж вождения молодого человека составлял восемь лет, к административной ответственности он ранее не привлекался. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

Родственники разыскивают очевидцев ДТП. Если вы видели, как произошла авария или у вас есть запись с видеорегистратора, напишите Елене.