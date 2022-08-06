Водитель Hyundai получил травмы несовместимые с жизнью Фото: ГИБДД Свердловской области

На Урале 26-летний водитель Hyundai погиб, влетев во встречную фуру. По данным ГИБДД, модой человек возвращался домой с работы. Смертельная авария произошла вечером, 5 августа.

- ДТП произошло на 5 км автодороги подъезд к Новосвердловской нефтебазе от автодороги подъезд от Сулимовского торфяника к деревне Большое Седельниково, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - Водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с транспортным средством Scania, с полуприцепом «Тонар».

По факту ДТП проводится проверка Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель Hyundai получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи. В ГИБДД выяснили, что стаж вождения молодого человека составлял восемь лет, к административной ответственности он ранее не привлекался. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП Госавтоинспекцией Свердловской области проводится проверка.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, осмотр транспортного средства, места происшествия Фото: ГИБДД Свердловской области

В ГИБДД в очередной раз рекомендует водителям отказаться от опасных маневров, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и, не имея права управления. Также инспекторы напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, а также не отвлекаться во время управления на различные гаджеты.

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