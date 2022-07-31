На свердловской трассе в столкновении с внедорожником погиб мотоциклист

Мужчина на красном мотоцикле не уступил дорогу внедорожнику. Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе Шаля — Шамары произошло смертельное ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области, утром 31 июля мужчина на красном мотоцикле не уступил дорогу внедорожнику Land Rover Defender и врезался на скорости в него.

- В результате аварии водитель мотоцикла «Ява 350» от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля пояснил, что, подъезжая к перекрестку и сбавив скорость, увидел, что на него летит мотоцикл. Мужчина пытался увернуться от удара, проехав влево, но столкновения не удалось избежать. По данному ДТП проводится расследование.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Мотоциклист за рулем Honda не справился с управлением и скорости влетел в проезжающую иномарку Volkswagen Polo.