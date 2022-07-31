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Происшествия31 июля 2022 6:25

В Екатеринбурге мотоциклист на скорости влетел в иномарку

Молодой человек госпитализирован с переломом таза
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Молодой человек госпитализирован с переломом таза.

Молодой человек госпитализирован с переломом таза.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города, мотоциклист за рулем Honda не справился с управлением и скорости влетел в проезжающую иномарку Volkswagen Polo.

- В результате ДТП пострадал 28-летний мотоциклист, с переломом таза он доставлен в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Ленина-Рябова столкнулись две легковушки. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области, 30 июля в 21:51 водитель Kio Rio не уступил дорогу отечественному ГАЗ-3110 и столкнулся с ним.