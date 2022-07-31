В Каменске-Уральском во время столкновения двух легковушек пострадали дедушка и его внучка

Оба водителя прошли освидетельствование. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском на перекрестке улиц Ленина-Рябова столкнулись две легковушки. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области, 30 июля в 21:51 водитель Kio Rio не уступил дорогу отечественному ГАЗ-3110 и столкнулся с ним.

- В результате происшествия пострадали 13-летняя пассажирка и водитель отечественной автомашины. Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что девочка приехала к бабушке и дедушке в гости из Челябинска, в момент ДТП они ехали в сад. Когда произошло столкновение, школьница не была пристегнута ремнями безопасности, так они не предусмотрены в машине.

Водители прошли освидетельствование, у обоих результат оказался отрицательным.