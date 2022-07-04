Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП с легковушкой и «Камазом»

За рулем иномарки был 40-летний мужчина. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» утром 4 июля произошла смертельная авария. Водитель Ford выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Камазом», сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford до прибытия скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за рулем легковушки был 40-летний мужчина. Его стаж вождения составляет шесть лет. Он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Водитель грузовика объяснил инспекторам, что ехал по своей полосе. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчина выехал на «встречку» по неустановленной причине. У водителя Ford возьмут кровь на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать, был ли он пьян.

За рулем «Камаза» был 53-летний водитель. Его стаж вождения составляет 13 лет. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель грузовика объяснил инспекторам, что ехал по своей полосе. Вдруг на его полосу выехала легковушка. Он экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Движение на участке, где произошло ДТП, не затруднено. Последствия аварии ликвидируются.

Ранее, 8 июня, на выезде из Первоуральска «Камаз» загорелся после столкновения с Opel. Госавтоинспекции рассказали, что 19-летний водитель легковушки вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом под управлением 40-летнего мужчины.