Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 7:14

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП с легковушкой и «Камазом»

Ford выехал на встречную полосу
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
За рулем иномарки был 40-летний мужчина. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем иномарки был 40-летний мужчина. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» утром 4 июля произошла смертельная авария. Водитель Ford выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Камазом», сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford до прибытия скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за рулем легковушки был 40-летний мужчина. Его стаж вождения составляет шесть лет. Он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Водитель грузовика объяснил инспекторам, что ехал по своей полосе. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика объяснил инспекторам, что ехал по своей полосе. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчина выехал на «встречку» по неустановленной причине. У водителя Ford возьмут кровь на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать, был ли он пьян.

За рулем «Камаза» был 53-летний водитель. Его стаж вождения составляет 13 лет. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель грузовика объяснил инспекторам, что ехал по своей полосе. Вдруг на его полосу выехала легковушка. Он экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Движение на участке, где произошло ДТП, не затруднено. Последствия аварии ликвидируются.

Ранее, 8 июня, на выезде из Первоуральска «Камаз» загорелся после столкновения с Opel. Госавтоинспекции рассказали, что 19-летний водитель легковушки вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом под управлением 40-летнего мужчины.

ДТППроисшествия: ДТП