На ЕКАДе многотонная фура раздавила отечественную Lada Largus

Под Екатеринбургом многотонная фура раздавила отечественную Lada Largus, которая была припаркована на обочине. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, к счастью, в момент происшествия в салоне никого не было.

- Инцидент произошел на екатеринбургской кольцевой автодороге. В салоне легковушки водитель и пассажиры отсутствовали. Машина стояла на обочине, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, В Полевском вечером 6 сентября пикап Toyota Hilux въехал в мотоцикл, от чего тот воспламенился. 20-летний мотоциклист погиб. Авария произошла в районе дома № 11 по улице Коммунистическая. За рулем пикапа был 45-лений мужчина. Он ехал по Коммунистической и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество байку.