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Происшествия8 сентября 2022 13:44

На ЕКАДе многотонная фура раздавила отечественную Lada Largus

Автомобиль получил серьезные механические повреждения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА

Под Екатеринбургом многотонная фура раздавила отечественную Lada Largus, которая была припаркована на обочине. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, к счастью, в момент происшествия в салоне никого не было.

- Инцидент произошел на екатеринбургской кольцевой автодороге. В салоне легковушки водитель и пассажиры отсутствовали. Машина стояла на обочине, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, В Полевском вечером 6 сентября пикап Toyota Hilux въехал в мотоцикл, от чего тот воспламенился. 20-летний мотоциклист погиб. Авария произошла в районе дома № 11 по улице Коммунистическая. За рулем пикапа был 45-лений мужчина. Он ехал по Коммунистической и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество байку.