В Полевском в ДТП с пикапом погиб 20-летний мотоциклист

У мотоциклиста не было водительских прав. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Полевском вечером 6 сентября пикап Toyota Hilux въехал в мотоцикл, от чего тот воспламенился. 20-летний мотоциклист погиб. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла около девяти вечера в районе дома № 11 по улице Коммунистическая. За рулем пикапа был 45-лений мужчина. Он ехал по Коммунистической и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество мотоциклу.

- В момент ДТП мотоциклист находился без мотошлема и защитной экипировки, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водитель Toyota в аварии не пострадал. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем пикапа был житель Полевского. Его стаж вождения составляет 27 лет. К административной ответственности он ранее не привлекался.

Мужчина объяснил, что не заметил байкера, так как световые приборы у мотоциклиста отсутствовали, а одежда была темной. 20-летний мотоциклист также оказался местным жителем. У него не было прав категории «А» для мотоцикла. Транспорт не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя пикапа.