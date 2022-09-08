Владислав Постников объяснил причину допроса в полиции Екатеринбурга

Из квартиры журналиста изъяли электронные носители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова допросили в качестве свидетеля в главном следственном управлении УМВД Екатеринбурга. Допрос длился более трех часов. Утром 8 сентября в квартиру Постникова нагрянул спецназ МВД, но журналиста на месте не оказалось.

Обыски проходили в рамках уголовного дела по статье 270.3 о фейках про российскую армию в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Следствие считает, что Постников мог передавать материалы, используемые для дискредитации ВС России.

- Я с ним не знаком. Знаю, что такой человек есть. Какие именно материалы я, по версии следствия, передавал, нам не сообщили, - пояснил после допроса Постников. – У меня изъяли жесткий диск, два старых телефона, флэш-карты, SD-карты из фотоаппаратов.

По его словам, редакция «Вечерних ведомостей» продолжит свою работу в прежнем режиме.

- Будем писать о событиях в Екатеринбурге, Свердловской области, в России. О событиях на Украине мы больше не пишем, - добавил Владислав Постников.

Напомним, что ранее издание «Вечерние ведомости» было оштрафовано на 200 тысяч рублей за дискредитацию. * внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов.