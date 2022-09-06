Знакомые активно обсуждают причины трагедии. Фото: личная страница Марии Серовой во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погибла 32-летняя мастер по маникюру Мария Серова. Тело девушки обнаружили 29 августа в микрорайоне Светлый. В Следственном комитете не комментируют случившееся, а клиенты Марии до сих пор спорят о версиях трагедии.

- Несчастный случай по информации от родственников. Большей информации мы, к сожалению, не обладаем, - ответили одной из клиенток Марии бывшие коллеги погибшей.

Некоторые из клиентов Марии считают, что она могла стать жертвой преступления. Но пока основной версией принято считать - падение с высоты. Своей семьи у екатеринбурженки не было. В новую квартиру она переехала в начале этого лета.

- Маша в WhatsApp и Telegram в последний раз была 29 августа в 04:47 - отмечают знакомые Марии Серовой.

Однако родственники Марии опровергают подобные домыслы.

- Да, Маша погибла. Криминала в этой истории нет, - рассказал «КП-Екатеринбург» родственник.

Напомним, что в середине июля на Уктусе было найдено тело пропавшей 22-летней Екатерины Зыковой. Девушку искали две недели, но в итоге труп обнаружили рыбаки.

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