В Светлом из окна выпала девушка

На месте работают полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Светлый утром, 29 августа, из окна 32-этажного дома выпала девушка. Ее тело обнаружили жители дома.

- Я пошел на работу в семь утра, а она лежит под пакетом, - рассказал E1.RU местный житель, - Полиция уже была на месте, ходили с собакой.

Очевидцы утверждаю, что никаких криков не слышали. Мы запросили комментарий в СК по Свердловской области.

Напомним, в Академическом утром, 27 августа, под окнами дома на Краснолесья, 28 обнаружили труп мужчины. Очевидцы считают, что екатеринбуржец упал с высоты. В СК не комментируют смерть мужчины.