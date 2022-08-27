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Происшествия27 августа 2022 11:49

В Академическом обнаружили труп мужчины

Очевидцы считают, что екатеринбуржец упал с высоты
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Очевидцы вызвали скорую помощь

Очевидцы вызвали скорую помощь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом утром, 27 августа, под окнами дома на Краснолесья, 28 обнаружили труп мужчины. Очевидцы считают, что екатеринбуржец упал с высоты, сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, на место выезжали медики скорой помощи.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В СК по Свердловской области не комментируют смерть мужчины.

Напомним, утром, 26 августа в лесопарке Академического района обнаружили труп 26-летнего мужчины. На место выезжали сотрудники полиции и реанимация. По данным источника «КП-Екатеринбург», молодой человек покончил с собой.