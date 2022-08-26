В лесопарке Академического обнаружили труп мужчины

На место выезжали сотрудники полиции и реанимация
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В лесопарке Академического района Екатеринбурга утром, 26 августа, обнаружили труп мужчины. На место выезжали сотрудники полиции и реанимация.
- 26-летний парень покончил жизнь самоубийством, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.
В СК по Свердловской области не комментируют смерть молодого человека.
Напомним, 20 августа в Свердловской области мужчина застрелил обидчика жены и покончил с собой. Все произошло в поселке Совхозный Белоярского района. 36-летний уралец открыл огонь из охотничьего ружья после того, как его супругу обматерили.