В лесопарке Академического обнаружили труп мужчины

На место выезжали сотрудники полиции и реанимация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесопарке Академического района Екатеринбурга утром, 26 августа, обнаружили труп мужчины. На место выезжали сотрудники полиции и реанимация.

- 26-летний парень покончил жизнь самоубийством, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

В СК по Свердловской области не комментируют смерть молодого человека.

Напомним, 20 августа в Свердловской области мужчина застрелил обидчика жены и покончил с собой. Все произошло в поселке Совхозный Белоярского района. 36-летний уралец открыл огонь из охотничьего ружья после того, как его супругу обматерили.