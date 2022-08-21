40-летний Анатолий Шкуров скончался после ранения из охотничьего ружья. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет продолжает выяснять детали кровавой бойни в поселке Совхозный Белоярского района Свердловской области. По версии следствия, вечером 20 августа 36-летний Николай Шапкин открыл огонь по соседям. Местные жители считают, что весь конфликт спровоцировала жена стрелка Татьяна.

- Компания находилась в гараже рядом с домом № 5 на улице Совхозной, - рассказала «КП-Екатеринбург» на правах анонимности жительница поселка. – Мужики ремонтировали автомобиль, женщины пришли к ним за компанию. Потом пришла пьяная Таня. Они попросили ее уйти.

Однако Татьяна Шапкина опровергает версию пострадавших. По ее словам, она зашла в гараж поздороваться с женой Анатолия Шкурова. Но вместо этого ее начали оскорблять.

- После того, как они меня обматерили, я пришла в слезах домой. Муж был выпивший. Я ему все рассказала. Он схватил ружья и два магазина и побежал на улицу. Я услышала выстрелы, выглянула в окно. Егор уже лежит. Я побежала к своей родной сестре Анастасии, чтобы она помогла успокоить мужа. Мы вместе прибежали к гаражу. Настя пыталась помочь раненному Анатолию, от ранения у него вывались кишки. А Коля стрелял по гаражу в состоянии аффекта, - рассказала в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна Шапкина. В результате стрельбы был убит 40-летний автослесарь Анатолий Шкуров. Также тяжело ранен 24-летний Егор Фисенко, сейчас он находится в Белоярской больнице. Еще один пострадавший Евгений Симаковский отделался десятками ссадин.

Ружье, из которого стрелял Николай. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В полиции уже заявили, что у стрелявшего было зарегистрированное охотничье ружье. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Судьба жены стрелка пока также остается загадкой. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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