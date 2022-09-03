Американка Тейлор, обвиняемая в поджогах в Екатеринбурге, сбежала из-под ареста

Гражданке США не отрицала вину после задержания. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Американка Елена Тейлор, обвиняемая в поджоге дорогой иномарки в Екатеринбурге, сбежала из под домашнего ареста.

48-летнюю гражданку США 25 мая задержали в аэропорту Кольцово по подозрению в поджоге Lexus NX 200, принадлежащей ее бывшему деловому партнеру. 30 мая Елену Тейлор отправили под домашний арест на 28 суток. 29 августа его продлили еще на два месяца. После чего американка сбежала.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемая срезала браслет и попыталась покинуть страну, однако сотрудники полиции смогли остановить и вновь задержать ее.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Ее в последний момент задержали на границе с Казахстаном, в Троицке. Из Казахстана она намеревалась улететь в США. Елена Тейлор предприняла реальную попытку скрыться от следствия, поэтому полиция направила в суд с ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения, - рассказывает полковник Горелых.

Суд согласился с доводами представителей МВД и заключил ее под стражу. Сейчас гражданка США находится в СИЗО. Там она пробудет до судебного разбирательства. Дело Елены Тейлор планируют передать в суд в конце третьего или в четвертом квартале этого года.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, сообщение о том, что на улице победы горит Lexus, поступило в местный отдел полиции 22 мая.

- Специалисты пришли к мнению, что это был поджог. Ущерб, причиненный владельцу иномарки, составил больше трех миллионов рублей, - рассказывал тогда Валерий Горелых.

Правоохранители предполагают, что на счету Елены Тейлор этот эпизод мог быть не единственным. После задержания американка не стала отрицать вину и отметила, что с владельцем иномарки у нее был совместный бизнес по купле и продаже недвижимости, однако вскоре она лишилась своей доли в предприятии, что стало причиной серьезного конфликта между ними.

Елена Тейлор имеет двойное гражданство и проживает в штате Орегон.

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