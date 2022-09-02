Мальчика, которого мать продавала за 300 тысяч, увезут в Киргизию к бабушке

Сейчас Наргиза Айтматова находится в СИЗО, а ее сын - в детском доме. Фото: волонтерская организация «Альтернатива»/ Олег Галимов, «КП»

Мальчика, которого в Екатеринбурге мать пыталась продать за 300 тысяч, доставят в Киргизию. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил отчим ребенка Жоомарт. Гражданский муж Наризы Айтматовой продолжает сбор необходимых документов для органов опеки и попечительства.

Но вопрос об избрании семьи для 7-летнего ребенка будет решаться уже в Кыргызстане. Сейчас мальчик находится в одном из детских домов уральской столицы.

- Оказывается, вопрос с опекунством нужно решать по законам Киргизии. Здесь у мальчика нет родственников. Поэтому повезут туда, к бабушке. Если она откажется, то тогда я смогу забрать его к себе. Скоро мне разрешат навещать его. Осталось справки о состоянии здоровья предоставить, - рассказал «КП-Екатеринбург» Жоомарт.

Наргизу Айтматову задержали 9 августа в ТРЦ «Карнавал», где она пыталась продать старшего сына от первого брака. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127.1 «Торговля в отношении несовершеннолетнего». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Суд арестовал горе-мать на два месяца.

- Следователь не разрешает мне с ней видеться. Говорит, что нет законных оснований. Это из-за того, что мы не состоим в официальном браке. А я не родной отец мальчика, - добавил Жоомарт.

Ранее сообщалось, что на вырученные за сына деньги Наргиза планировала закрыть долги матери и брата-инвалида.

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