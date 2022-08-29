Наргизе Айтматовой грозит до 10 лет заключения. Фото: волонтерская организация «Альтернатива»/ Олег Галимов, «КП»

Мальчик из Екатеринбурга, которого мать пыталась продать за 300 тысяч, оказался в детском доме. 36-летняя Наргиза Айтматова пыталась выручить деньги за старшего сына, чтобы рассчитаться с долгами родственников. Но была задержана 9 августа в ТЦ «Карнавал» при встрече с покупателями, в роли которых выступили волонтеры организации «Альтернатива». Суд арестовал горе-мать на два месяца.

Изначально мальчик находился в больнице, а спустя две недели его доставили в детский дом. По словам отчима, он прилагает все усилия, чтобы вернуть пасынка домой. Но для этого нужно собрать нужные документы. Ситуация осложняется еще и тем, что Жоомарт и Наргиза не состояли в официальном браке.

У Наргизы и Жоомарта шесть детей Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Документы долго оформляются, это все не так просто, - рассказал «КП-Екатеринбург» Жоомарт. - Мальчика перевели в детский дом. Мне с ним общаться и видеться не дают, у них все очень строго. Нужно много разрешений. Сказали, что он в хорошем состоянии. С психикой все нормально.

В суде Наргиза пояснила, что на вырученные за сына деньги планировала закрыть долги матери и брата-инвалида, которые проживают в Киргизии. Сам Жоомарт работает водителем и считает, что в состоянии прокормить шестерых детей.

- Теща на меня обиделась. Считает, что не уследил за женой. Как вообще можно продавать детей?! Я до сих пор в шоке. Как она думала, как на это решилась. Надо же было додуматься! Не знаю, о чем они там договаривались. Теперь все серьезно, уголовное дело. Про долги я ничего не знаю. Думал у них все нормально. Апелляцию на арест мы не подавали. Мне сказали, что это бесполезно. А я не разбираюсь в таком. С женой я не разговаривал, не разрешают пока свидания. У нас в семе не так шикарно, как у многих. Но нормально, главное же семейные ценности. А у ребенка отобрали единственного отца. Это аморально! – добавил Жоомарт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Торговля в отношении несовершеннолетнего». Наргизе Айтматовой грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна судьба 7-летнего мальчика, которого мать пыталась продать за 300 тысяч (подробнее)