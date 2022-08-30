Автопутешествие с семьей по России: советы и лайфхаки

Андрей Ермоленко - опытный путешественник Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Андрей Ермоленко – опытный автопутешественник. Ежегодный пробег его автомобиля составляет около 50 000 километров, за год он посещает не менее 30 городов России и других стран. Андрей путешествует вместе семьей: жена Ольга и двое сыновей, Илья (11 лет) и Егор (2 года). Автопутешественник рассказал читателям «КП-Екатеринбург» о том, как организовать отпуск с поездкой на автомобиле, поделился советами и лайфхаками дальних путешествий с детьми.

КУДА ПОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ С СЕМЬЕЙ?

Екатеринбург выгодно расположен в центре страны: отсюда одинаково удобно путешествовать и в европейскую Россию, и к морю, и в Казахстан, и на восток. Любопытно, что расстояние до наиболее популярных мест назначения приблизительно одинаково и составляет 2500 – 3000 км. Так, до Санкт-Петербурга или Алма-Аты – 2500 км, до Крыма, Сочи или Дагестана – 2800 км, до озера Байкал – немногим больше 3000 км.

На своем автомобиле Андрей Ермоленко путешествует вместе с семьей Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Выбрав пункт назначения, необходимо поработать с картами – благо, они общедоступны и удобно представлены в цифровом виде в популярных онлайн-сервисах. Определите маршрут и выберите точки для остановок (ночёвок) по пути. Среднее расстояние, которое автомобилист проезжает в «дальнобойной» поездке за день – около 1000 км, то есть в пути к морю на юг предстоит запланировать минимум две остановки (как правило, это Тольятти и Волгоград). Составьте план поездки, заранее забронируйте отели по пути в городах следования.

Имейте в виду, что летом большинство трасс в южном направлении сильно загружены: плотный трафик и дорожные ремонты могут задержать вас в пути. Заранее посмотрите в онлайн-сервисах, где чаще возникают заторы и предусмотрите объезды этих точек, либо запланируйте проезд в этом месте рано утром или поздно вечером. Имейте в виду и недельную «сезонность»: в пятницу вечером пробка скапливается на выезде из крупных городов, в воскресенье вечером наоборот – на въезд в мегаполис. С начала сентября количество туристов резко уменьшается: многие из них путешествуют с детьми и спешат вернуться до начала учебного года.

Типичная поездка семьи Ермоленко в рамках двухнедельного отпуска выглядит так: старт в ночь с пятницы на субботу, 2-3 дня в дороге, 9-10 дней отдыха в месте назначения и 2-3 дня в обратном пути. Планируя летнюю поездку на море, помните, что для пляжного отдыха прекрасно подходит не только Крым или Краснодарский край, но и Дагестан (Каспийское море) или даже Казахстан (огромное теплое озеро Балхаш всего в 1800 км от Екатеринбурга).

Если у вас есть возможность воспользоваться более длинным отпуском – три и более недель – можете «замахнуться» на более серьезное автопутешествие – к примеру, в Турцию, Грузию или на Дальний Восток. Рекордным по дальности в «послужном списке» семьи Ермоленко как раз и является путешествие на автомобиле в турецкую Аланию. Протяженность поездки туда и обратно составила 12 300 км.

Рекордным по дальности в «послужном списке» семьи Ермоленко является путешествие на автомобиле в турецкую Аланию Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

ПОДГОТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для обычного автопутешествия в летний период никакой специальной подготовки машине не требуется. Автомобиль просто должен быть технически исправен, пройдено очередное техобслуживание. При путешествии в горы (Кавказ, Алтай, Тянь-Шань) обратите особое внимание на исправность тормозной системы, включая диски и колодки – на затяжных спусках вам придется часто и сильно тормозить. А вот зимние автопутешествия диктуют особые требования: в машине должна быть хорошая лопата, прочный буксировочный трос, запас незамерзающей стеклоомывающей жидкости, дополнительная тёплая одежда и так далее.

Внимательно проанализируйте свой маршрут, познакомьтесь с ним заранее, «пройдя» по карте. Обратите внимание на достаточное количество и качество АЗС по пути. Так, путешествуя по Казахстану или Алтаю, расстояния между ближайшими АЗС могут быть на пределе ёмкости вашего бензобака. В этом случае рекомендуется возить с собой канистру с топливом. Впрочем, для путешествий по европейской части России она не понадобится: АЗС здесь достаточно и качество топлива на большинстве из них приемлемое.

Аккуратно уложите вещи в багажнике. Если у вас кроссовер, не забивайте его доверху: во-первых, вы ограничите объем в центральное зеркало заднего вида, во-вторых, при резком торможении вещи из багажника прилетят в салон и травмируют пассажиров. В крайнем случае, используйте багажную сетку. Если количество вещей превышает возможности вашего багажника, воспользуйтесь автобоксом на крышу. Необязательно его покупать, можно взять в аренду.

Заранее распланируйте все детали путешествия Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

НЮАНСЫ ПУТЕШЕСТВИЙ С ДЕТЬМИ

Дети – одновременно и самые благодарные, и капризные путешественники. Они с большим интересом знакомятся с новыми городами и достопримечательностями, которые встречаются в поездке, однако быстрее взрослых устают от многочасовых переездов. Андрей Ермоленко решает этот вопрос просто: совершает длинные поездки по ночам, пока дети спят. Впрочем, это не рекомендация, а скорее описание личного опыта путешественника. Ночные переезды требуют особой собранности, здоровья и выносливости от водителя. Если вы полностью не уверены в своих способностях – лучше ездите в светлое время суток.

Обеспечьте детям комфорт. Предусмотрите возможность занавесить боковые окна от яркого солнца (хотя бы аккуратно зажав полотенце с помощью стеклоподъемника). Подготовьте комфортную обувь и удобную одежду без давящих поясов или резинок. Не будет лишней пара привычных подушек, которые вы возьмете с собой из дома.

Детей в дороге необходимо чем-то развлечь. Заранее накачайте в телефон аудиосказки и слушайте их вместе. Для самых маленьких приготовьте настольные игры. Придумывайте новые игры: например, считайте все проезжающие мимо автомобили зеленого цвета или обращайте внимание на редкие госномера встречных машин (иностранные или из далёких регионов).

И детям, и взрослым в дороге понадобится перекус, а летом – обильное питьё. Хорошо, если этот перекус будет полезным для здоровья. Очень удобно приобрести в Жизньмарте разнообразные вкусняшки: орехи, сушеные фрукты, печенье и так далее.

Не забудьте взять в дорогу перекус для детей и взрослых Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Летом, в жару, чаще пейте. Детям понравятся морсы от Жизньмарта, а водителю стоит взять с собой несколько баночек энергетических напитков. Возьмите с собой термос – горячие напитки или бульон приятно разнообразят ваше дорожное «меню».

В дальних поездках, когда вам предстоит несколько раз переночевать по пути до места назначения, обязательно соберите заранее дорожную сумку. Там будет сменная одежда и белье для каждого путешественника, минимальная аптечка, зарядные устройства для гаджетов, несколько подгузников для малыша, влажные салфетки и т.д. Такую сумку удобно сразу взять с собой, остановившись на ночлег, а не искать запасные носки в чемодане на дне багажника.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Путешествия на автомобиле по России – это потрясающие впечатления и отличный отдых! Для того, чтобы ваша поездка была комфортной и безопасной, не забывайте о соблюдении правил дорожного движения. Уважайте других водителей, стремитесь постоянно понимать и предугадывать дорожную ситуацию. В частности, летом на дорогах немало груженых фур. Принимайте во внимание, что резкое торможение на тяжелом грузовике и легковом автомобиле – очень разные вещи.

Останавливаясь для отдыха, выбирайте специальную площадку или съезжайте с дороги. Не оставляйте машину на обочине и тем более – в полосе движения. Для кратковременного ночного отдыха уместно остановиться на площадке АЗС.

Детям понравятся морсы от Жизньмарта, а водителю стоит взять с собой несколько баночек энергетических напитков Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

У многих российских городов есть особенности, которые важно понимать автомобилисту. Так, к примеру, в Самаре очень строго контролируются правила парковки – в городе действует огромное количество автоэвакуаторов. Волгоград – очень протяженный город, он вытянут вдоль Волги почти на 80 километров и передвижение по нему в утренние или вечерние часы пик затруднено. А вот в Москве в праздничные дни уличные городские парковки становятся бесплатными.

Пример планирования маршрута (предоставлено Андреем Ермоленко)

пятница, 22:00. Старт из Екатеринбурга.

суббота, 13:00. Прибытие в Тольятти. Заселение в отель, сон, прогулка, ужин.

суббота, 22:00. Старт из Тольятти.

воскресенье, 08:00. Завтрак в Волгограде, прогулка.

воскресенье, 14:00. Прибытие в Элисту. Заселение в отель, обед, прогулка, сон.

понедельник, 05:00. Старт из Элисты.

понедельник, 13:00. Прибытие в Избербаш.

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