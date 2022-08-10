В Дагестан на автомобиле из Екатеринбурга: советы путешественникам

Старинный город, один из самых древних в России. Только по официальной датировке, его возраст насчитывает 2000 лет Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Семья Ермоленко из Екатеринбурга: супруги Андрей и Ольга и двое их сыновей: Илья (11 лет) и Егор (2 года) – большие любители автопутешествий.

Путешественники уже объехали на автомобиле половину России, почти весь Казахстан, Грузию, Турцию и многие другие страны мира. Глава семьи, Андрей Ермоленко – историк, поэтому все семейные поездки – это не только отдых, но и познавательные путешествия.

Гуниб, крепость Шамиля Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Екатеринбуржцы узнают об истории и достопримечательностях городов России и других стран, изучают природные красоты и достопримечательности, знакомятся с местными жителями и пробуют блюда национальной кухни.

В августе 2022 года семья Ермоленко отправилась в поездку на Каспий. Маршрут путешественников прошел через Поволжье и Калмыкию в Дагестан, где они отдыхают на море и путешествуют по горам Кавказа. Уральцы посещают этот регион уже в третий раз и охотно делятся полезными советами с читателями «Комсомольской правды».

КАК ДОБРАТЬСЯ

Столица Дагестана – Махачкала, добраться до этого города можно на поезде (в пути 2,5 суток, цена билета от 5 000 рублей) или на самолете (есть прямые рейсы из Екатеринбурга, цена билета от 9 000 рублей в одну сторону).

Дербент, цитадель Нарын-кала Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Многие путешественники приезжают в Дагестан на автомобиле: во-первых, семейная поездка на машине обходится гораздо дешевле общественного транспорта; во-вторых, автомобиль дарит свободу и удобство перемещений. Дорога на автомобиле до Дагестана занимает около 2,5 суток (около 2700 км).

По пути можно увидеть много интересного. Дети не скучают: следят за пейзажами, едят полезные вкусняшки из ЖизньМарта, читают, смотрят мультики, слушают аудиосказки.

Еда из Жизнь-марта для детей скрашивает путешествие Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

МОРЕ

Географы считают Каспий озером – водоём не имеет выхода в Мировой океан. Однако в обывательском смысле это настоящее море: солёное, с волнами, с широкими песчаными пляжами и уходящей за горизонт синевой. Все пляжи на Каспийском море в Дагестане – песчаные.

Вход в море, как правило, пологий, что удобно для купания с детьми. Для пляжного отдыха в Дагестане рекомендуется выбирать небольшие населенные пункты: море там будет чище, чем в крупных городах наподобие Махачкалы или Дербента. Большое количество мест размещения сосредоточено вдоль пляжей в маленьком городке Избербаш и его окрестностях. Гостиницы или базы отдыха предлагают номера с удобствами и питанием. Так, комната с видом на море и завтраком обойдется вам от 3000 – 3500 рублей в сутки. Многие базы отдыха предлагают экскурсии по достопримечательностям Дагестана и соседних республик.

Нарын-кала Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Дагестан – очень красивая республика. Побывав здесь, многие путешественники стремятся вернуться сюда. Притягивает многое: низкие цены, гостеприимство местных жителей, разнообразие и обилие достопримечательностей. Древняя история здешних мест и природные красоты не оставят равнодушным никого.

Дербент. Старинный город, один из самых древних в России. Только по официальной датировке, его возраст насчитывает 2000 лет. В старину город занимал стратегически важное положение, контролируя узкую полоску равнины, зажатую между горами и морем. Все торговые караваны и военные отряды проходили через Дербент.

Над городом возвышается грандиозная крепость Нарын-Кала, от которой к морю простираются крепостные стены, перегораживающие узкую полоску равнины. Крепость прекрасно сохранилась до наших дней, открыта для посещения. А пространство между крепостными стенами ниже цитадели занимают кагалы (районы) старого города, бродя по которым, нетрудно представить себя где-нибудь в Стамбуле.

Пляж Избербаш Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Сулакский каньон. По словам дагестанцев, это самый глубокий каньон в мире. Красота и величие природы завораживают: грандиозная длинная расщелина, по дну которой струятся быстрые синие воды чистейшей горной реки Сулак. Лучшие виды на Сулакский каньон открываются со смотровой площадки в селе Дубки (около 2 часов в пути от Избербаша). Тут же, на смотровой, многочисленные гиды предлагают короткие поездки на джипах по берегам каньона и катание на скоростных катерах.

Бархан Сарыкум. Неожиданно встретить посреди гор огромную массу песка. Ученые говорят, что бархан образовался на протяжении многих тысячелетий благодаря уникальному расположению склонов и расщелин окружающих его гор. Дующий в определенном направлении ветер за долгое время принёс сюда гигантское количество песка. Это место по телевизору видел каждый: тут снимали фильм «Белое солнце пустыни».

Посетить бархан Сарыкум можно в пару с Сулакским каньоном – они расположены недалеко друг от друга. На территории бархана создан заповедник для сохранения редких видов растений и животных. Оборудованы удобные тропинки, расставлены информационные щиты, оформлены смотровые площадки. Вход платный – 150 рублей. Рекомендуется посещать бархан вечером: при закатном солнце получаются лучшие фото.

Село Гуниб Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Хунзахское плато. Обширная терраса посреди высоких гор. Извилистая дорога с хорошим асфальтом ведет до села Хунзах (около 3 часов в пути от Избербаша). Самая яркая достопримечательность села – грандиозный водопад Тобот, извергающийся с 200-метровой высоты в гигантскую каменную чашу. Ниже водопада плато расступается глубокой и широкой расщелиной с отвесными стенами.

В центре села располагается крепость времен Кавказских войн, которую в 1871 году посещал император Александр II. Кроме того, заслуживает внимания любопытная коллекция древностей краеведческого музея в Хунзахе. Поблизости расположено село Цада – родина поэта Расула Гамзатова, на окраине которого расположен пронзительный памятник «Белые журавли», посвященный погибшим на войне жителям Хунзахского района. С восточной стороны плато обрывается урочищем Матлас с лучшими панорамными видами, водопадами и расщелинами. В одной из них вырублены ступени, по которым среди узких каменных стен можно спуститься к подножию плато.

Гамсутль, Гоор и Гуниб. Многие села и аулы в горах Дагестана сохранили свой первозданный вид, однако особняком среди них стоит аул Гамсутль (3,5 часа в пути от Избербаша). Расположенный высоко в горах, Гамсутль был покинут местными жителями пару десятилетий назад. Заброшенный аул привлекает внимание множества туристов несмотря на серьезный подъем, который нужно преодолеть пешком. Упорство путешественников вознаграждается замечательным видом и колоритом старинного села: высокие каменные дома, вырезанные на камнях девизы на арабском языке, нависающие над пропастью балкончики.

В отличие от Гамсутля, село Гоор (4 часа в пути от Избербаша) наполнено жизнью. Любопытна его история. Расположенное на склонах ведущего в Грузию ущелья, село некогда было важным пограничным пунктом и состояло целиком из высоких сторожевых башен. Башни Гоора жилые – на нижних этажах комнаты, посередине – арсенал и запасы провизии, наверху – сторожевые посты. Такие башни в старину могли выдерживать и отражать многодневные осады.

Боевые башни в селе Гоор Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Сотню лет назад, когда отпала необходимость в обороне ущелья, многие боевые башни Гоора были разобраны. Строительный камень использовали для возведения домов ниже, в более удобных местах ущелья. Однако несколько башен до сих пор возвышаются над отвесными склонами – теперь уже в отдалении от «переехавшего вниз» села. Высокогорное село Гуниб – последний оплот мужественного горца имама Шамиля. Тут расположена его неприступная крепость, а вид с улиц села на окружающие горы захватывает дух.

КУХНЯ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

В отличие от грузинской, кухня народов Дагестана менее изысканная и разнообразная, однако столь же вкусна. Главное блюдо в Дагестане – это хинкал. Сваренные в говяжьем бульоне особым образом приготовленные кусочки теста подаются с куском говядины, чесночным и томатным соусами и чашкой бульона. Дагестанские курзе – родственник наших пельменей, тюркских мантов или грузинских хинкалей. Отличаются изысканной формой с особым защипом теста.

Начинки бывают разные: мясные, творожные, сырные. Очень популярны чуду – закрытые лепешки из тонкого теста с начинками (фаршем, зеленью, творогом, картофелем и т.д.), выпекаются на сковороде. В августе созревают фрукты: виноград, арбузы, дыни, абрикосы, персики, яблоки. Многие дагестанские хозяйки подадут вам к ужину блюдо винограда в подарок, а персики тут продают не килограммами, а ящиками или ведрами.

Впрочем, для перекуса с чаем по вечерам или на пляже всегда уместны полезные и вкусные продукты из Жизнь Марта – путешественники привезли с собой большой запас орехов, сушеных фруктов, крекеров, чипсов и печенья.

Путешествие на автомобиле – самый экономичный способ добраться на море и совершать вылазки по окрестностям Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

БЮДЖЕТА ПОЕЗДКИ

Путешествие на автомобиле – самый экономичный способ добраться на море и совершать вылазки по окрестностям. Это особенно актуально для семей с детьми. Так, если поездка вдвоем на море дешевле обходится на самолете, поездка втроем уже выгоднее на машине. Вчетвером: однозначно, автомобиль – самый выгодный вариант. Судите сами, стоимость авиабилетов на семью из четырех человек составляет около 80 тысяч рублей.

Бюджет 16-дневного автомобильного путешествия на Каспийское море у семьи Ермоленко составил 115 тысяч рублей. В него входят следующие расходы: бензин (6000 км) – 25 тысяч рублей, отели в дороге (4 ночи): 10 тысяч рублей, проживание в Дагестане (10 ночей, семейный номер с завтраками): 45 тысяч рублей, повседневные расходы (питание, развлечения, из расчета на 16 суток): 35 тысяч рублей.

Расходы можно существенно снизить, выбирая место размещения подешевле (например, снять квартиру) или готовить обеды и ужины самостоятельно.