Добраться до Чечни удобнее на самолете или автомобиле Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Семья Ермоленко из Екатеринбурга: супруги Андрей и Ольга и двое их сыновей: Илья (11 лет) и Егор (2 года) – большие любители путешествий на своем автомобиле. Они уже побывали в горных районах Дагестана, откуда поехали в Чечню.

Аргун и мечеть Сердце Матери Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Маршрут проложен через горные районы Дагестана в Чечню. Далее через Ставрополье, Калмыкию и Поволжье путешественники вернутся домой в Екатеринбург. Горная Чечня удивила уральцев своими пейзажами и историческими памятниками, а чеченские города и села – благоустроенностью, чистотой и комфортом.

Детское питание от «Жизньмарт». Удобно и полезно для перекуса маленьким путешественникам Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

КАК ДОБРАТЬСЯ

Добраться до Чечни удобнее на самолете или автомобиле. Если отправитесь на поезде, то нужно будет сделать пересадку в Москве или Волгограде – прямого железнодорожного сообщения Екатеринбурга со столицей Чечни нет. Самолетом же можно долететь до аэропорта Минеральные Воды, откуда до Грозного четыре часа в пути.

Путешествие на автомобиле из Екатеринбурга займет около 2,5 суток, дорога пройдет через Тольятти, Волгоград и Элисту. Сеть автодорог на юге России – в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа – очень развитая и разветвленная. Дорожное покрытие качественное, путевая инфраструктура (АЗС, кафе, гостиницы, площадки для отдыха) представлена очень широко, в том числе и высоко в горах.

Современная Чечня - красивейшее место, где есть все для комфортного отдыха Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Путешествуя в Чечню через горы из Дагестана, будьте внимательны. Дорожные серпантины не только чрезвычайно красивы, но и опасны. Существует риск камнепадов, а горную дорогу в Ботлихском районе в районе села Анди иногда перекрывают – после сильных дождей случаются спуски селей или каменные завалы, которые несколько часов будет разбирать спецтехника.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

В Чечне одни из самых красивых горных пейзажей на всем Северном Кавказе. Возвращаясь с морского отдыха в Дагестане, семья Ермоленко намеренно проложила маршрут в Чечню через горы: Буйнакск – Гимринский тоннель – Ботлих – Ведено – Шали – Грозный. Те, кто плохо переносит горные серпантины и высотные дороги, от побережья Каспия в столицу Чечни на автомобиле могут проехать и альтернативным «равнинным» путем через Махачкалу, Хасавюрт и Гудермес.

Горная Чечня Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Заехав в Чечню через горы Ботлихского района Дагестана, путешественники попадают к высокогорному озеру Кезеной Ам. Озеро расположено в центре горного массива, изумрудно-зеленые склоны горы Шимерой красиво оттеняют голубую гладь озера. На берегах Кезеной Ам расположено много площадок для отдыха, есть удобные съезды для автомобилей. На западном берегу расположилась одноименная гостиница с неплохими ресторанами, прокатом катамаранов, конными прогулками и прочими развлечениями.

Несколько лет назад село Хой восстановили Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Неподалеку от озера Кезеной Ам находится еще один интереснейший объект – Хойский историко-архитектурный комплекс XII – XIX вв. Когда-то горный аул Хой Веденского района Чечни был густонаселенным селом, тут стояло несколько боевых башен, а название его переводится как «дозор» - то есть это было село стражников.

Озеро Кезеной Ам поражает своей красотой Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Однако после депортации чеченцев и ингушей в мае 1944 года Хой был заброшен, как и сотни других аулов в Чечне и Ингушетии. Несколько лет назад село Хой восстановили. Сегодня это огромный музей под открытым небом. Дома и хозяйственные постройки не просто восстановлены – внутри воссоздан интерьер, и в большинство из них можно зайти внутрь. На одну из боевых башен села также можно подняться – сверху открываются потрясающие виды на окружающие горы и долину.

Утоляем жажду в долгой дороге Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Вообще, в Чечне очень много историко-культурных памятников. Тут можно осмотреть и древние постройки (боевые башни и крепости), и музеи, и этнографические комплексы. Отдельного внимания путешественников заслуживают средневековый комплекс Никарой в Галанчожском районе, знаменитые Ушкалойские боевые башни-близнецы в Аргунском ушелье, Шаройский историко-архитектурный комплекс, средневековый замок Пхакоч в селе Итум-Кали, этнографический музей «Донди-Юрт» в городе Урус-Мартан и многое другое.

Мечеть "Гордость мусульман" в Шали Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Также в Чечне можно отдохнуть на курортах Серноводского района – здешняя минеральная вода и лечебные грязи помогают от множества болезней, а любители горнолыжного спорта с удивлением откроют для себя трассы всесезонного комплекса Ведучи в Аргунском ущелье, близ границы с Грузией.

В Чечне много интересных мест для туристов Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Впечатляет архитектура мечетей в Чечне. Одна из крупнейших в мире, красивейшая белокаменная мечеть «Гордость Мусульман» в городе Шали похожа на помпезные мечети Объединенных Арабских Эмиратов, Грозненская «Сердце Чечни», мечеть имени Ахмата Кадырова напоминает о Стамбуле. Аргунская мечеть в необычном футуристическом архитектурном стиле посвящена матери Рамзана Кадырова, Аймани Несиевне и носит трогательное имя «Сердце Матери».

Мечеть сердце Матери Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Столица Чеченской Республики, город Грозный, частично восстановленный, частично заново отстроенный после боев рубежа 1990-х – 2000-х годов, сам по себе – историко-культурная достопримечательность. Один из самых высотных городов России, город впечатляет своими небоскребами, особенно ярко украшенными искусной подсветкой по вечерам. Уютный Цветочный парк и сквер вокруг мечети «Сердце Чечни» - красивое место для прогулок.

По вечерам жизнь в Грозном кипит на пешеходной улице Махмуда Эсамбаева – тут вы найдете уютные кафе и рестораны с отличной кухней (однако – без алкоголя). Ориентироваться в Грозном нетрудно, но есть нюансы: например, проспект имени Владимира Путина, пересекающий центр города с северо-запада на юго-восток, после моста через Сунжу продолжается уже под именем Ахмата Кадырова.

Один из самых высотных городов России, город впечатляет своими небоскребами Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЧНИ

В республике уже много лет безопасно и комфортно. Мнения об агрессивных бородачах – предрассудок, опирающийся на глубины нашей памяти, а не на факты. Вообще, чеченцы очень спокойны и рассудительны, весьма гостеприимны и великодушны. Это очень хорошо почувствуют, например, автомобилисты по сравнению с Дагестаном: стиль вождения дагестанских водителей зачастую резкий и агрессивный, а в Чечне и в городах, и на трассе водители очень уравновешены.

Красивейшая мечеть в Шали Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

В Чечне все отлично понимают и говорят по-русски. Все надписи и вывески в общественных местах – на русском языке. Однако ряд культурных отличий все же существует. Например, не принято спрашивать о местонахождении туалета у лиц противоположного пола. Здороваясь с девушкой, нельзя брать ее за руку. Не приветствуется курение на глазах у старших, а женщинам не стоит курить в общественных местах – лучше выбрать место без посторонних глаз. Еще строже дела обстоят с алкоголем: в Чечне крайне не рекомендуется употреблять спиртное в общественных местах. Впрочем, купить спиртные напитки в Чеченской Республике не так-то просто: алкоголь продают далеко не во всех магазинах, и то – по два часа в день с 08:00 до 10:00. Заведение, в котором подают алкоголь, всего одно на всю Чечню – ресторан «Купол» в отеле «Грозный Сити».

Путешествие на автомобиле из Екатеринбурга займет около 2,5 суток Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Как и в Дагестане, в Чечне приветствуется заранее продумать свой гардероб. Женщинам не рекомендуется носить мини-юбки или короткие шорты. Джинсы надеть можно, но желательно – вместе с туникой или длинной рубашкой. Мужчинам не стоит носить открывающие плечи майки и шорты. При этом крайне маловероятно, что в Чечне по поводу одежды вам кто-то сделает замечание в резкой форме: максимум, в вашу сторону изредка будут косо посматривать.

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ И КУХНЯ

В Чеченской Республике много отелей, гостевых домов, санаториев и других мест размещения на любой вкус и кошелек. В небольших городах, наподобие Аргуна или Шали, рекомендуется остановиться в самом центре. Например, отель «Шали Сити» в 22-этажной высотке напротив мечети «Гордость Мусульман» предлагает отличные номера стоимостью всего 2500 рублей за сутки. Бронируя номер, спрашивайте высокий этаж с видом на мечеть: вечером вы будете впечатлены потрясающим зрелищем искусно подсвеченной мечети и минаретов.

Историко-архитектурный комплекс Хой Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Чеченская кухня – древняя, в ней много блюд горцев и пастухов. Из традиционных кушаний рекомендуется попробовать нохчийн чорп (мясной суп по-чеченски), сискал (лепешки из кукурузной муки), жижиг-галнаш (галушки с бульоном и мясом), хингалш (лепешки с начинкой из тыквы, а также блюда с черемшой («хьонк» по-чеченски).

После депортации чеченцев и ингушей в мае 1944 года Хой был заброшен, как и сотни других аулов в Чечне и Ингушетии Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

В Грозном – огромное количество кафе и ресторанов, предлагающих и традиционную привычную нам кухню, а также блюда итальянской или японской кухни: пиццу, пасту или роллы. Цены невысокие, средняя стоимость семейного ужина в кафе в Чечне – около 1000 рублей.

Когда-то горный аул Хой Веденского района Чечни был густонаселенным селом Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Путешествуя по горам в Чечне, обязательно купите мёд. Буйное разнотравье горных долин и чистый воздух очень благоприятствует пчеловодам – пасеки можете увидеть на каждом шагу.

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