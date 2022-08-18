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Туризм18 августа 2022 8:26

В Чечню на автомобиле из Екатеринбурга: советы путешественникам

Андрей Ермоленко выяснил, сколько стоит поездка в Чечню вместе с семьей на автомобиле
Андрей ЕРМОЛЕНКО
Добраться до Чечни удобнее на самолете или автомобиле

Добраться до Чечни удобнее на самолете или автомобиле

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Семья Ермоленко из Екатеринбурга: супруги Андрей и Ольга и двое их сыновей: Илья (11 лет) и Егор (2 года) – большие любители путешествий на своем автомобиле. Они уже побывали в горных районах Дагестана, откуда поехали в Чечню.

Аргун и мечеть Сердце Матери

Аргун и мечеть Сердце Матери

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Маршрут проложен через горные районы Дагестана в Чечню. Далее через Ставрополье, Калмыкию и Поволжье путешественники вернутся домой в Екатеринбург. Горная Чечня удивила уральцев своими пейзажами и историческими памятниками, а чеченские города и села – благоустроенностью, чистотой и комфортом.

Детское питание от «Жизньмарт». Удобно и полезно для перекуса маленьким путешественникам

Детское питание от «Жизньмарт». Удобно и полезно для перекуса маленьким путешественникам

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

КАК ДОБРАТЬСЯ

Добраться до Чечни удобнее на самолете или автомобиле. Если отправитесь на поезде, то нужно будет сделать пересадку в Москве или Волгограде – прямого железнодорожного сообщения Екатеринбурга со столицей Чечни нет. Самолетом же можно долететь до аэропорта Минеральные Воды, откуда до Грозного четыре часа в пути.

Путешествие на автомобиле из Екатеринбурга займет около 2,5 суток, дорога пройдет через Тольятти, Волгоград и Элисту. Сеть автодорог на юге России – в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа – очень развитая и разветвленная. Дорожное покрытие качественное, путевая инфраструктура (АЗС, кафе, гостиницы, площадки для отдыха) представлена очень широко, в том числе и высоко в горах.

Современная Чечня - красивейшее место, где есть все для комфортного отдыха

Современная Чечня - красивейшее место, где есть все для комфортного отдыха

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Путешествуя в Чечню через горы из Дагестана, будьте внимательны. Дорожные серпантины не только чрезвычайно красивы, но и опасны. Существует риск камнепадов, а горную дорогу в Ботлихском районе в районе села Анди иногда перекрывают – после сильных дождей случаются спуски селей или каменные завалы, которые несколько часов будет разбирать спецтехника.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

В Чечне одни из самых красивых горных пейзажей на всем Северном Кавказе. Возвращаясь с морского отдыха в Дагестане, семья Ермоленко намеренно проложила маршрут в Чечню через горы: Буйнакск – Гимринский тоннель – Ботлих – Ведено – Шали – Грозный. Те, кто плохо переносит горные серпантины и высотные дороги, от побережья Каспия в столицу Чечни на автомобиле могут проехать и альтернативным «равнинным» путем через Махачкалу, Хасавюрт и Гудермес.

Горная Чечня

Горная Чечня

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Заехав в Чечню через горы Ботлихского района Дагестана, путешественники попадают к высокогорному озеру Кезеной Ам. Озеро расположено в центре горного массива, изумрудно-зеленые склоны горы Шимерой красиво оттеняют голубую гладь озера. На берегах Кезеной Ам расположено много площадок для отдыха, есть удобные съезды для автомобилей. На западном берегу расположилась одноименная гостиница с неплохими ресторанами, прокатом катамаранов, конными прогулками и прочими развлечениями.

Несколько лет назад село Хой восстановили

Несколько лет назад село Хой восстановили

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Неподалеку от озера Кезеной Ам находится еще один интереснейший объект – Хойский историко-архитектурный комплекс XII – XIX вв. Когда-то горный аул Хой Веденского района Чечни был густонаселенным селом, тут стояло несколько боевых башен, а название его переводится как «дозор» - то есть это было село стражников.

Озеро Кезеной Ам поражает своей красотой

Озеро Кезеной Ам поражает своей красотой

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Однако после депортации чеченцев и ингушей в мае 1944 года Хой был заброшен, как и сотни других аулов в Чечне и Ингушетии. Несколько лет назад село Хой восстановили. Сегодня это огромный музей под открытым небом. Дома и хозяйственные постройки не просто восстановлены – внутри воссоздан интерьер, и в большинство из них можно зайти внутрь. На одну из боевых башен села также можно подняться – сверху открываются потрясающие виды на окружающие горы и долину.

Утоляем жажду в долгой дороге

Утоляем жажду в долгой дороге

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Вообще, в Чечне очень много историко-культурных памятников. Тут можно осмотреть и древние постройки (боевые башни и крепости), и музеи, и этнографические комплексы. Отдельного внимания путешественников заслуживают средневековый комплекс Никарой в Галанчожском районе, знаменитые Ушкалойские боевые башни-близнецы в Аргунском ушелье, Шаройский историко-архитектурный комплекс, средневековый замок Пхакоч в селе Итум-Кали, этнографический музей «Донди-Юрт» в городе Урус-Мартан и многое другое.

Мечеть "Гордость мусульман" в Шали

Мечеть "Гордость мусульман" в Шали

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Также в Чечне можно отдохнуть на курортах Серноводского района – здешняя минеральная вода и лечебные грязи помогают от множества болезней, а любители горнолыжного спорта с удивлением откроют для себя трассы всесезонного комплекса Ведучи в Аргунском ущелье, близ границы с Грузией.

В Чечне много интересных мест для туристов

В Чечне много интересных мест для туристов

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Впечатляет архитектура мечетей в Чечне. Одна из крупнейших в мире, красивейшая белокаменная мечеть «Гордость Мусульман» в городе Шали похожа на помпезные мечети Объединенных Арабских Эмиратов, Грозненская «Сердце Чечни», мечеть имени Ахмата Кадырова напоминает о Стамбуле. Аргунская мечеть в необычном футуристическом архитектурном стиле посвящена матери Рамзана Кадырова, Аймани Несиевне и носит трогательное имя «Сердце Матери».

Мечеть сердце Матери

Мечеть сердце Матери

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Столица Чеченской Республики, город Грозный, частично восстановленный, частично заново отстроенный после боев рубежа 1990-х – 2000-х годов, сам по себе – историко-культурная достопримечательность. Один из самых высотных городов России, город впечатляет своими небоскребами, особенно ярко украшенными искусной подсветкой по вечерам. Уютный Цветочный парк и сквер вокруг мечети «Сердце Чечни» - красивое место для прогулок.

По вечерам жизнь в Грозном кипит на пешеходной улице Махмуда Эсамбаева – тут вы найдете уютные кафе и рестораны с отличной кухней (однако – без алкоголя). Ориентироваться в Грозном нетрудно, но есть нюансы: например, проспект имени Владимира Путина, пересекающий центр города с северо-запада на юго-восток, после моста через Сунжу продолжается уже под именем Ахмата Кадырова.

Один из самых высотных городов России, город впечатляет своими небоскребами

Один из самых высотных городов России, город впечатляет своими небоскребами

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЧНИ

В республике уже много лет безопасно и комфортно. Мнения об агрессивных бородачах – предрассудок, опирающийся на глубины нашей памяти, а не на факты. Вообще, чеченцы очень спокойны и рассудительны, весьма гостеприимны и великодушны. Это очень хорошо почувствуют, например, автомобилисты по сравнению с Дагестаном: стиль вождения дагестанских водителей зачастую резкий и агрессивный, а в Чечне и в городах, и на трассе водители очень уравновешены.

Красивейшая мечеть в Шали

Красивейшая мечеть в Шали

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

В Чечне все отлично понимают и говорят по-русски. Все надписи и вывески в общественных местах – на русском языке. Однако ряд культурных отличий все же существует. Например, не принято спрашивать о местонахождении туалета у лиц противоположного пола. Здороваясь с девушкой, нельзя брать ее за руку. Не приветствуется курение на глазах у старших, а женщинам не стоит курить в общественных местах – лучше выбрать место без посторонних глаз. Еще строже дела обстоят с алкоголем: в Чечне крайне не рекомендуется употреблять спиртное в общественных местах. Впрочем, купить спиртные напитки в Чеченской Республике не так-то просто: алкоголь продают далеко не во всех магазинах, и то – по два часа в день с 08:00 до 10:00. Заведение, в котором подают алкоголь, всего одно на всю Чечню – ресторан «Купол» в отеле «Грозный Сити».

Путешествие на автомобиле из Екатеринбурга займет около 2,5 суток

Путешествие на автомобиле из Екатеринбурга займет около 2,5 суток

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Как и в Дагестане, в Чечне приветствуется заранее продумать свой гардероб. Женщинам не рекомендуется носить мини-юбки или короткие шорты. Джинсы надеть можно, но желательно – вместе с туникой или длинной рубашкой. Мужчинам не стоит носить открывающие плечи майки и шорты. При этом крайне маловероятно, что в Чечне по поводу одежды вам кто-то сделает замечание в резкой форме: максимум, в вашу сторону изредка будут косо посматривать.

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ И КУХНЯ

В Чеченской Республике много отелей, гостевых домов, санаториев и других мест размещения на любой вкус и кошелек. В небольших городах, наподобие Аргуна или Шали, рекомендуется остановиться в самом центре. Например, отель «Шали Сити» в 22-этажной высотке напротив мечети «Гордость Мусульман» предлагает отличные номера стоимостью всего 2500 рублей за сутки. Бронируя номер, спрашивайте высокий этаж с видом на мечеть: вечером вы будете впечатлены потрясающим зрелищем искусно подсвеченной мечети и минаретов.

Историко-архитектурный комплекс Хой

Историко-архитектурный комплекс Хой

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Чеченская кухня – древняя, в ней много блюд горцев и пастухов. Из традиционных кушаний рекомендуется попробовать нохчийн чорп (мясной суп по-чеченски), сискал (лепешки из кукурузной муки), жижиг-галнаш (галушки с бульоном и мясом), хингалш (лепешки с начинкой из тыквы, а также блюда с черемшой («хьонк» по-чеченски).

После депортации чеченцев и ингушей в мае 1944 года Хой был заброшен, как и сотни других аулов в Чечне и Ингушетии

После депортации чеченцев и ингушей в мае 1944 года Хой был заброшен, как и сотни других аулов в Чечне и Ингушетии

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

В Грозном – огромное количество кафе и ресторанов, предлагающих и традиционную привычную нам кухню, а также блюда итальянской или японской кухни: пиццу, пасту или роллы. Цены невысокие, средняя стоимость семейного ужина в кафе в Чечне – около 1000 рублей.

Когда-то горный аул Хой Веденского района Чечни был густонаселенным селом

Когда-то горный аул Хой Веденского района Чечни был густонаселенным селом

Фото: Андрей ЕРМОЛЕНКО

Путешествуя по горам в Чечне, обязательно купите мёд. Буйное разнотравье горных долин и чистый воздух очень благоприятствует пчеловодам – пасеки можете увидеть на каждом шагу.

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