В Екатеринбурге показали лазерное шоу на Макаровском мосту

Ночное небо над прудом разрезали разноцветные оперы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году организаторы решили отойти от привычной формулы и дать первые залпы салюта не в 22.30, а в 22.50.

Освободившееся время отдали под световое шоу. О том, каким оно будет, в мэрии держали в тайне. Говорили лишь, что посвящено оно будет открытию Макаровского моста после реконструкции. Смотреть его полагалось там же где и салют - по обоим берегам городского пруда.

Начало шоу зрителей разочаровало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, организаторы отметили, что лучше будет видно все-таки на берегах у Октябрьской площади, где в этом году и разместилась главная концертная площадка. Второй лучшей обзорной площадки назвали набережную у ДИВСа, то есть прямо противоположный берег.

Неудивительно, что уже в 22.00 из центра к ДИВСу потянулись ручейки людей из центра города. Лучшие зрительные места - совсем у воды - были моментально заняты в два-три слоя.

А затем резко включились лазерные установки и тысячи людей ахнули Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну, а на противоположном берегу у Театра драмы и так с восьми часов вечера было тесно - люди пришли слушать Александра Маршала и Александра Новикова. Прилично людей собралось и на самом Макаровском мосту.

- Надо, в общем ,было лодку брать и с воды смотреть, - заметил находчивый мужчина в толпе.

Те полчаса, что нужно было ждать световое шоу, пришедшие горожане любовались игрой гирлянд на небоскребах и зелеными огоньками пролетавших над водой квадрокоптеров.

Шоу длилось 10 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но началось световое шоу не в половине одиннадцатого, а скорее в 22.40, когда завершился концерт Александра Маршала.

Об этом объявил ведущий через громкоговоритель. Начало шоу зрителей разочаровало. Ведущий рассказывал историю Макаровского моста, а потом под классическую музыку стала загораться иллюминация на арках моста.

- Ну, видим. И что? Это все? - возмутился один из зрителей.

А затем резко включились лазерные установки и тысячи людей ахнули.

Тысячи горожан пришли посмотреть шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ничего себе!

Ночное небо над прудом разрезали зелёные и фиолетовые оперы. Они меняли цвета и танцевали под сменяющуюся музыку. А в совсем уж восторг все пришли, когда заиграла классическая музыка «Глаз тигра», под которую Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки» готовился к бою и внезапном стороны Плотинки раздался залп пушек. Начался салют. На лазеры люди смотреть перестали.

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