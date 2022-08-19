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Общество19 августа 2022 16:00

Екатеринбург отметил День города 2022: ищите себя на фото

Как мы вместе с вами гуляли по Екатеринбургу в День города 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
20 августа Екатеринбург отмечает День города

20 августа Екатеринбург отмечает День города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа 2022 года Екатеринбург отметил День города. В этот день в столице Среднего Урала проводится множество торжественных мероприятий.

Утром в центре Екатеринбурга неожиданно прошел кратковременный дождь

Утром в центре Екатеринбурга неожиданно прошел кратковременный дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр города в периметре улиц Ленина – Карла Либкнехта – Челюскинцев – Московская перекрыли для движения транспорта, также здесь не будут продавать алкоголь.

Как Екатеринбург отмечает День города 2022

Горожане не ожидали такого сюрприза от погоды

Горожане не ожидали такого сюрприза от погоды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода 20 августа в Екатеринбурге в День города отличная, интересных мероприятий – много. Это и спортивные состязания, и городская свадьба, и дискотека на набережной Городского пруда, несколько концертов с участием Олега Митяева, Александра Маршала, Александра Новикова, Клавы Коки.

Поздравление от официальных лиц прошли на площади 1905 года

Поздравление от официальных лиц прошли на площади 1905 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, гуляем вместе с вами по городу, ищем себя на фото.

Горожан поздравили Александр Высокинский, Александр Якоб и Аркадий Чернецкий

Горожан поздравили Александр Высокинский, Александр Якоб и Аркадий Чернецкий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Владимир Якушев

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Владимир Якушев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступает первая Вице-мисс Екатеринбурга - балерина Софья Тюпа

Выступает первая Вице-мисс Екатеринбурга - балерина Софья Тюпа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Дня города началось с классических танцев у здания мэрии

Празднование Дня города началось с классических танцев у здания мэрии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Вайнера торжественно открыли часы обратного отсчета до юбилея Екатеринбурга

На улице Вайнера торжественно открыли часы обратного отсчета до юбилея Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 300-летия Екатеринбурга остался ровно год

До 300-летия Екатеринбурга остался ровно год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Ленина открылась традиционная выставка ретро-автомобилей

На проспекте Ленина открылась традиционная выставка ретро-автомобилей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговцы торгуют, полиция бдит

Торговцы торгуют, полиция бдит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активности в центре Екатеринбурга

Активности в центре Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальная делегация в саду на площади 1905 года

Официальная делегация в саду на площади 1905 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центр города прибывает народ

В центр города прибывает народ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане гуляют по Екатеринбургу с питомцами

Горожане гуляют по Екатеринбургу с питомцами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре к 13 часам уже многолюдно

В центре к 13 часам уже многолюдно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь всегда кто-то играет, но в День города здесь играют в несколько рук

Здесь всегда кто-то играет, но в День города здесь играют в несколько рук

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По главной улице с оркестром

По главной улице с оркестром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проспект Ленина сегодня подарили пешеходам

Проспект Ленина сегодня подарили пешеходам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговля идет полным ходом

Торговля идет полным ходом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активности на воде

Активности на воде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Живой саундтрек в День города

Живой саундтрек в День города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь вечером Александр Новиков споет про хрюканину

Здесь вечером Александр Новиков споет про хрюканину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Октябрьской площади Екатеринбурга провели традиционную Городскую свадьбу. Молодая семья бортпроводников получила поездку на Мальдивы

На Октябрьской площади Екатеринбурга провели традиционную Городскую свадьбу. Молодая семья бортпроводников получила поездку на Мальдивы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победители конкурса "Городская свадьба"

Победители конкурса "Городская свадьба"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники конкурса "Городская свадьба"

Участники конкурса "Городская свадьба"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальное сопровождение на главной городской площадке

Музыкальное сопровождение на главной городской площадке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане на празднике

Горожане на празднике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление оркестра на Октябрьской площади

Выступление оркестра на Октябрьской площади

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спартак идет в центре Екатеринбурга, чтобы отметить праздник

Спартак идет в центре Екатеринбурга, чтобы отметить праздник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те временем, в День города ФК "Урал" проиграл соперникам из Нижнего Новгорода, у которых сегодня тоже День города. Счет 0:1

Те временем, в День города ФК "Урал" проиграл соперникам из Нижнего Новгорода, у которых сегодня тоже День города. Счет 0:1

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в 17 часов поменялась: теперь все также тепло, но дождливо

Погода в 17 часов поменялась: теперь все также тепло, но дождливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Историческом сквере много людей

В Историческом сквере много людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь идет ремонт к следующему Дню города

Здесь идет ремонт к следующему Дню города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гость из цирка дарит радость за деньги

Гость из цирка дарит радость за деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане в этот день очень разные

Горожане в этот день очень разные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разноцветный Екатеринбург

Разноцветный Екатеринбург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пешеходная зона в День города увеличилась

Пешеходная зона в День города увеличилась

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальная локация

Музыкальная локация

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дрессированная фауна

Дрессированная фауна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кого только не встретишь в этот день

Кого только не встретишь в этот день

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Октябрьской площади выступает солист шоу "Голос" Сергей Урутюнов, который поет песни групп Queen и Scorpions

На Октябрьской площади выступает солист шоу "Голос" Сергей Урутюнов, который поет песни групп Queen и Scorpions

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На концерт пришла собачка по кличке Полундра

На концерт пришла собачка по кличке Полундра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время концерта над Екатеринбургом показалась радуга

Во время концерта над Екатеринбургом показалась радуга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером на Октябрьской площади выступил Александр Новиков

Вечером на Октябрьской площади выступил Александр Новиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт посетили официальные лица

Концерт посетили официальные лица

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народ на концерт Клавы Коки в Академическом пришел задолго до начала выступления

Народ на концерт Клавы Коки в Академическом пришел задолго до начала выступления

Фото: Дарья ЧИПУРИНА

Тысячи человек идут на концерт Клавы Коки

Тысячи человек идут на концерт Клавы Коки

Фото: Ксения ЛОСЕВА

Свежий шедевр под названием "Хрюканина" шансонье исполнять не стал

Свежий шедевр под названием "Хрюканина" шансонье исполнять не стал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожан поздравляет с Днем города главный хэдлайнер праздника - Александр Маршал

Горожан поздравляет с Днем города главный хэдлайнер праздника - Александр Маршал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звук на концерте очень качественный

Звук на концерте очень качественный

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршал исполняет главные хиты, которых у него немало

Маршал исполняет главные хиты, которых у него немало

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, Макаровский мост потихоньку готовят к обещанному светошоу. Оно назначено на 22:30 и продлится ровно 10 минут

Кстати, Макаровский мост потихоньку готовят к обещанному светошоу. Оно назначено на 22:30 и продлится ровно 10 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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