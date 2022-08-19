20 августа Екатеринбург отмечает День города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
20 августа 2022 года Екатеринбург отметил День города. В этот день в столице Среднего Урала проводится множество торжественных мероприятий.
Утром в центре Екатеринбурга неожиданно прошел кратковременный дождь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Центр города в периметре улиц Ленина – Карла Либкнехта – Челюскинцев – Московская перекрыли для движения транспорта, также здесь не будут продавать алкоголь.
Горожане не ожидали такого сюрприза от погоды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода 20 августа в Екатеринбурге в День города отличная, интересных мероприятий – много. Это и спортивные состязания, и городская свадьба, и дискотека на набережной Городского пруда, несколько концертов с участием Олега Митяева, Александра Маршала, Александра Новикова, Клавы Коки.
Поздравление от официальных лиц прошли на площади 1905 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Итак, гуляем вместе с вами по городу, ищем себя на фото.
Горожан поздравили Александр Высокинский, Александр Якоб и Аркадий Чернецкий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Владимир Якушев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выступает первая Вице-мисс Екатеринбурга - балерина Софья Тюпа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Дня города началось с классических танцев у здания мэрии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На улице Вайнера торжественно открыли часы обратного отсчета до юбилея Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До 300-летия Екатеринбурга остался ровно год
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На проспекте Ленина открылась традиционная выставка ретро-автомобилей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Торговцы торгуют, полиция бдит
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Активности в центре Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Официальная делегация в саду на площади 1905 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центр города прибывает народ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горожане гуляют по Екатеринбургу с питомцами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре к 13 часам уже многолюдно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здесь всегда кто-то играет, но в День города здесь играют в несколько рук
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По главной улице с оркестром
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Проспект Ленина сегодня подарили пешеходам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Торговля идет полным ходом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Активности на воде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Живой саундтрек в День города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здесь вечером Александр Новиков споет про хрюканину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Октябрьской площади Екатеринбурга провели традиционную Городскую свадьбу. Молодая семья бортпроводников получила поездку на Мальдивы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Победители конкурса "Городская свадьба"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участники конкурса "Городская свадьба"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Музыкальное сопровождение на главной городской площадке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горожане на празднике
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выступление оркестра на Октябрьской площади
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спартак идет в центре Екатеринбурга, чтобы отметить праздник
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Те временем, в День города ФК "Урал" проиграл соперникам из Нижнего Новгорода, у которых сегодня тоже День города. Счет 0:1
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в 17 часов поменялась: теперь все также тепло, но дождливо
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Историческом сквере много людей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здесь идет ремонт к следующему Дню города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гость из цирка дарит радость за деньги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горожане в этот день очень разные
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Разноцветный Екатеринбург
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пешеходная зона в День города увеличилась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Музыкальная локация
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дрессированная фауна
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кого только не встретишь в этот день
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Октябрьской площади выступает солист шоу "Голос" Сергей Урутюнов, который поет песни групп Queen и Scorpions
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На концерт пришла собачка по кличке Полундра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время концерта над Екатеринбургом показалась радуга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером на Октябрьской площади выступил Александр Новиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт посетили официальные лица
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Народ на концерт Клавы Коки в Академическом пришел задолго до начала выступления
Фото: Дарья ЧИПУРИНА
Тысячи человек идут на концерт Клавы Коки
Фото: Ксения ЛОСЕВА
Свежий шедевр под названием "Хрюканина" шансонье исполнять не стал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горожан поздравляет с Днем города главный хэдлайнер праздника - Александр Маршал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Звук на концерте очень качественный
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Маршал исполняет главные хиты, которых у него немало
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, Макаровский мост потихоньку готовят к обещанному светошоу. Оно назначено на 22:30 и продлится ровно 10 минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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