20 августа Екатеринбург отмечает День города Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа 2022 года Екатеринбург отметил День города. В этот день в столице Среднего Урала проводится множество торжественных мероприятий.

Утром в центре Екатеринбурга неожиданно прошел кратковременный дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр города в периметре улиц Ленина – Карла Либкнехта – Челюскинцев – Московская перекрыли для движения транспорта, также здесь не будут продавать алкоголь.

Как Екатеринбург отмечает День города 2022

Горожане не ожидали такого сюрприза от погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода 20 августа в Екатеринбурге в День города отличная, интересных мероприятий – много. Это и спортивные состязания, и городская свадьба, и дискотека на набережной Городского пруда, несколько концертов с участием Олега Митяева, Александра Маршала, Александра Новикова, Клавы Коки.

Поздравление от официальных лиц прошли на площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, гуляем вместе с вами по городу, ищем себя на фото.

Горожан поздравили Александр Высокинский, Александр Якоб и Аркадий Чернецкий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Владимир Якушев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступает первая Вице-мисс Екатеринбурга - балерина Софья Тюпа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Дня города началось с классических танцев у здания мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Вайнера торжественно открыли часы обратного отсчета до юбилея Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 300-летия Екатеринбурга остался ровно год Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Ленина открылась традиционная выставка ретро-автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговцы торгуют, полиция бдит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активности в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальная делегация в саду на площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центр города прибывает народ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане гуляют по Екатеринбургу с питомцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре к 13 часам уже многолюдно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь всегда кто-то играет, но в День города здесь играют в несколько рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

По главной улице с оркестром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проспект Ленина сегодня подарили пешеходам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговля идет полным ходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активности на воде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Живой саундтрек в День города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь вечером Александр Новиков споет про хрюканину Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Октябрьской площади Екатеринбурга провели традиционную Городскую свадьбу. Молодая семья бортпроводников получила поездку на Мальдивы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победители конкурса "Городская свадьба" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники конкурса "Городская свадьба" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальное сопровождение на главной городской площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане на празднике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление оркестра на Октябрьской площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спартак идет в центре Екатеринбурга, чтобы отметить праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те временем, в День города ФК "Урал" проиграл соперникам из Нижнего Новгорода, у которых сегодня тоже День города. Счет 0:1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в 17 часов поменялась: теперь все также тепло, но дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Историческом сквере много людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь идет ремонт к следующему Дню города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гость из цирка дарит радость за деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане в этот день очень разные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разноцветный Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пешеходная зона в День города увеличилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальная локация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дрессированная фауна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кого только не встретишь в этот день Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Октябрьской площади выступает солист шоу "Голос" Сергей Урутюнов, который поет песни групп Queen и Scorpions Фото: Алексей БУЛАТОВ

На концерт пришла собачка по кличке Полундра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время концерта над Екатеринбургом показалась радуга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером на Октябрьской площади выступил Александр Новиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт посетили официальные лица Фото: Алексей БУЛАТОВ

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