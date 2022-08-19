Салют в 2022 году начался в 22:50 Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа Екатеринбург отпразднует 299-летие. По традиции праздник завершилось красивым салютом.

В этом году он начался в 22:50 по уральскому времени. «КП-Екатеринбург» провела прямую онлайн-трансляцию салюта ко Дню города 2022. Ее можно будет смотреть здесь. А также стрим появится в нашей группе «ВКонтакте».

Полную программу Дня города в Екатеринбурге 2022 вы можете прочитать здесь.

Десятки тысяч горожан пришли смотреть на салют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют впечатлил горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то взял с собой домашних питомцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют в День города в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют в День города в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют в День города в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ