Салют в 2022 году начался в 22:50
Фото: Алексей БУЛАТОВ
20 августа Екатеринбург отпразднует 299-летие. По традиции праздник завершилось красивым салютом.
В этом году он начался в 22:50 по уральскому времени. «КП-Екатеринбург» провела прямую онлайн-трансляцию салюта ко Дню города 2022. Ее можно будет смотреть здесь. А также стрим появится в нашей группе «ВКонтакте».
Полную программу Дня города в Екатеринбурге 2022 вы можете прочитать здесь.
Десятки тысяч горожан пришли смотреть на салют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Салют впечатлил горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кто-то взял с собой домашних питомцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Салют в День города в Екатеринбурге 2022
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Салют в День города в Екатеринбурге 2022
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Салют в День города в Екатеринбурге 2022
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Салют в День города в Екатеринбурге 2022
Фото: Алексей БУЛАТОВ